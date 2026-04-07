GF Vip, anticipazioni settima puntata: tensioni, nuovi amori, il "Tanga Gate" e un nuovo eliminato

Martedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Tensioni e tradimenti nella Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip, l’aria è rovente. La relazione tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso sembra giunta al capolinea: dopo giorni di tensioni, insulti e alleanze inaspettate, stasera è previsto un faccia a faccia di confronto.

Nuove attrazioni e affinità

La primavera porta anche nuovi interessi nella Casa:

Renato Biancardi è rapito da Adriana Volpe .

è rapito da . Antonella Elia rivela una segreta attrazione per Marco Berry .

rivela una segreta attrazione per . Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini scoprono nuove affinità tra loro.

Stasera tutti saranno messi alla prova.

Momenti di emozione: Raimondo Todaro in lacrime

Raimondo Todaro mostra le sue fragilità a causa della mancanza della figlia. La sorpresa della serata: la sua Jasmine lo raggiungerà in Casa per un emozionante abbraccio. Inoltre, Francesca Manzini si sbottona: se Raimondo ìnon fosse stato fidanzato, si sarebbe dichiarata a lui. Argomenti grande fratello

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adriana volpe

Ricordi e confessioni di Alessandra Mussolini

Alessandra Mussolini apre il cuore e parla dell’amore per le donne della sua vita: la madre Maria e la zia Sophia Loren.

Esplode il “Tanga Gate”

Momento di alta tensione con il cosiddetto “Tanga Gate”. Un indumento regalato da Blu Barbara Prezia a Nicolò Brigante e Renato Biancardi scatena reazioni contrastanti: alcuni lo considerano un gesto goliardico, altri una mancanza di rispetto.

Scontri e nuove eliminazioni

Dopo una grande intesa notturna, scoppia lo scontro tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, tra recriminazioni e accuse reciproche.

Stasera è attesa anche una nuova eliminazione: chi tra Ibiza Altea, Marco Berry e Antonella Elia dovrà lasciare definitivamente la Casa?