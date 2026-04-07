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GF Vip, la sorella di Lucia Ilardo accusa Renato Biancardi: "Lui vuole solo le clip"

GF Vip, la sorella di Lucia Ilardo accusa Renato Biancardi: "Lui vuole solo le clip"

Le tensioni tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continuano a far discutere nella Casa del GF Vip. Dopo comportamenti controversi e frasi dette alle spalle della gieffina, la sorella di Lucia rompe il silenzio, difendendo la sorella e accusando Renato di ‘giocare’ con i suoi sentimenti

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Le tensioni tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi continuano a far discutere anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo gli ultimi scontri e le polemiche nate attorno al loro rapporto, arriva ora una presa di posizione netta da parte della sorella della gieffina.

Il rapporto in crisi tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Negli ultimi giorni, il legame tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi si è incrinato sempre di più. Dopo aver condiviso momenti di intimità, le parole del concorrente napoletano hanno fatto storcere il naso sia a Lucia che al pubblico.

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La sorella di Lucia prende posizione

A intervenire è stata la sorella di Lucia Ilardo, che ha voluto chiarire la sua opinione ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, difendendo apertamente la gieffina: "Ti riassumo il parere da ragazza che guarda la tv e non da sorella, io credo lei non stia mancando di rispetto a nessuno, nemmeno a se stessa perché è una ragazza libera e non ha nessuno a cui dover rendere conto, non ha un fidanzato e non sta mancando di rispetto a nessuno (se ha appunto interesse verso Renato). Anche di concedersi a questo ragazzo, dove sta la brutta cosa? Ha 28 anni. La cosa che vedo sbagliata è proprio il comportamento di Renato nei suoi confronti, lui sta giocando. L’unica cosa che Lucia sbaglia è questa, ovvero non rendersi conto che forse, essendo all’interno e non sentendo tutto ciò che lui dice, allora non percepisce proprio tutti i comportamenti di lui. Lui vuole la clip ogni tre secondi, prima fanno le coccole e fanno l’amore, poi lui sputa del fango addosso a lei. Questo per me non è corretto”.

 

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