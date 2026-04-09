Martina Miliddi, la verità sul rapporto con Stefano De Martino e la rivalità con Samira Lui

Tra le tante novità di questa nuova edizione di Affari Tuoi, c’è anche Martina Miliddi, entrata a far parte del cast del programma lo scorso 19 gennaio. Fin dalle prime settimane, sono circolati rumor su una presunta simpatia tra lei e il conduttore Stefano De Martino.

Tuttavia, la ballerina è felicemente fidanzata con il coreografo Simone Milani e in una recente intervista al settimanale Oggi ha chiarito: tra lei e il presentatore napoletano c’è solo un’amicizia, nata ai tempi di Amici di Maria De Filippi, quando Stefano De Martino era giurato e Martina concorrente: “Tutto è nato ad Amici. Stefano è stato giudice nel serale di Amici, ai tempi in cui ero un’allieva. È una persona assai speciale, gli sono davvero debitrice”.

Stefano De Martino la vuole nel suo show

Martina Miliddi racconta di essere stata contattata direttamente da De Martino, mentre si trovava in vacanza alle Seychelles. La proposta di entrare nel cast di Affari Tuoi è stata immediatamente accettata: “Mi ha dimostrato fiducia affidandomi l’incarico di ballerina ad Affari Tuoi. Ricordo che ero alle Seychelles quando mi ha convocato. Non ci ho pensato un secondo. Ho preso il primo volo e sono tornata. Ci vogliamo bene, mi sento protetta e onorata a lavorare con lui”.

Nessuna rivalità con Samira Lui

Negli ultimi tempi, si erano diffuse anche voci di una rivalità tra Martina Miliddi e Samira Lui, la valletta de La Ruota della Fortuna. La ballerina ha smentito categoricamente: “Se mi turbano le voci sulla rivalità con Samira? Per nulla. Ammiro e stimo enormemente Samira. Abbiamo due carriere completamente diverse. Lei ha un curriculum ben più denso del mio, io sono ancora all’inizio. Posso soltanto ringraziare per il paragone”.