Antonella Fiordelisi: “Mai fatto botox, solo il filler alle labbra. Mia mamma si arrabbiò tantissimo”

Nel corso della sua ospitata a La volta buona, Antonella Fiordelisi è tornata a parlare con grande sincerità del tema della chirurgia estetica, affrontando uno degli argomenti più discussi quando si parla di personaggi pubblici e immagine social.

L’influencer ha voluto mettere subito le cose in chiaro, smentendo alcune voci circolate negli anni su presunti interventi più frequenti o invasivi. Con decisione ha dichiarato: «Mai fatto botox in vita mia», ribadendo la sua scelta di non ricorrere a questo tipo di trattamenti.

La scelta di non ricorrere al botox

Durante l’intervista, Antonella Fiordelisi ha raccontato anche la pressione che spesso si crea attorno all’aspetto fisico, soprattutto nel suo ambiente. Ha spiegato che molte persone attorno a lei, comprese amiche più giovani, fanno uso del botox per attenuare le rughe di espressione.

«Mi dicono di togliere le rughe di espressione, tante mie amiche anche più giovani lo fanno», ha raccontato, sottolineando però di non aver mai ceduto a questo tipo di consigli. Una scelta personale, che rivendica con convinzione e che riflette un approccio più naturale alla propria immagine.

Gli unici interventi: seno e filler alle labbra

Pur escludendo il botox, Antonella Fiordelisi ha comunque ammesso di essersi sottoposta in passato ad alcuni ritocchi estetici. In particolare ha raccontato di aver rifatto il seno e di aver provato una sola volta il filler alle labbra. Argomenti antonella fiordelisi

Proprio quest’ultima esperienza, però, non si è ripetuta. L’influencer ha spiegato che la reazione della madre fu molto dura e che da quel momento ha deciso di non proseguire con altri trattamenti: «Mia madre si arrabbiò tantissimo e poi non ho rifatto più nulla».

La vita privata tra carriera e amore

Oggi Antonella Fiordelisi vive un periodo di grande serenità, sia dal punto di vista professionale che personale. La sua carriera continua a crescere nel mondo dello spettacolo e dei social, mentre nella vita privata sembra aver trovato un equilibrio importante.

Accanto a lei c’è Giulio Fratini, imprenditore ed ex compagno di Elisabetta Gregoraci. I due sono recentemente tornati da un viaggio a Bali, segnale di una relazione che procede con sempre maggiore complicità e stabilità.