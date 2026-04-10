GF Vip, anticipazioni ottava puntata: Manzini "sotto processo", punizioni per gli "invisibili" della Casa

Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’ottava puntata di Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, con la partecipazione delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La Casa è sempre più divisa e le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più accese.

Scontro totale tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe

Nelle ultime settimane la tensione è esplosa tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe.

Le continue provocazioni e imitazioni avrebbero portato a un clima sempre più teso, fino a una vera e propria spaccatura nel gruppo. Secondo le anticipazioni, questa sera ci sarà un nuovo confronto diretto dopo l’isolamento di Alessandra nel monolocale.

Francesca Manzini al centro delle polemiche: arriva il “processo” in diretta

Spazio anche a Francesca Manzini, finita al centro delle critiche nelle ultime settimane per alcuni comportamenti giudicati “teatrali” e poco autentici da parte di alcuni concorrenti.

Nel corso della puntata andrà in scena un vero e proprio “processo” nei suoi confronti, con accuse di opportunismo e scarsa lealtà. Ma per la comica è prevista anche una sorpresa emozionante: l’ingresso nella Casa della madre Gabriella, pronta a riabbracciarla dopo giorni difficili. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

antonella elia

alessandra mussolini

paola caruso

adriana volpe

Gli “invisibili” della Casa: chi rischia la punizione?

Uno dei momenti più attesi della serata riguarderà i concorrenti considerati più “defilati” nel gioco. Il Grande Fratello Vip metterà sotto la lente gli inquilini meno attivi nelle dinamiche della Casa.

Secondo le anticipazioni, alcuni di loro potrebbero essere “puniti” o comunque messi di fronte alle proprie strategie di gioco.

Nuove possibili coppie e attrazioni nella Casa

Non mancheranno momenti più leggeri e curiosi. In particolare, cresce l’attenzione sulla possibile sintonia tra Antonella Elia e Marco Berry, con il dubbio che tra i due possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Durante la puntata verranno anche analizzate altre dinamiche sentimentali e affinità tra i concorrenti, sempre molto seguite dal pubblico.