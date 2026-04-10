GF Vip, clima esplosivo: Adriana Volpe attacca il gruppo, tensione alle stelle nella Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip torna alta la tensione tra i concorrenti. Una discussione nata da un tema apparentemente banale — la gestione dei pasti — ha acceso un duro confronto che ha coinvolto Adriana Volpe, Marco Berry e Raul Dumitras, dividendo il gruppo e scatenando nuove polemiche sulla convivenza.

Il caos in cucina: “Ognuno cucina per sé”

Tutto nasce quando Adriana Volpe si accorge che alcuni concorrenti stanno organizzandosi in autonomia per i pasti, senza una reale condivisione tra tutti i membri della Casa.

La conduttrice, infastidita, raggiunge il giardino e si rivolge ad alcuni gieffini con toni molto accesi: “Avete fatto la pasta e l’avete fatta per tre, ma chiedere se qualcuno la voleva? Cosa stiamo diventando? Uno cucina per tutti e uno pulisce per tutti”.

Secondo Adriana, la mancanza di coordinamento nei pasti rappresenta un segnale di disgregazione del gruppo e di scarso spirito di collaborazione.

Lo scontro con Renato e Nicolò

Nel mirino finiscono anche Renato e Nicolò, che riconoscono di aver commesso un errore ma non sembrano dare troppo peso alla questione, restando in giardino a rilassarsi.

Adriana interpreta il loro atteggiamento come disinteresse verso la vita comune della Casa, aumentando ulteriormente il suo malcontento.

Il confronto in cucina con Marco Berry e Raul Dumitras

La situazione si fa ancora più tesa quando Adriana Volpe si sposta in cucina, dove Marco Berry e Raul Dumitras stanno preparando da mangiare. Il confronto è immediato: la Volpe ribadisce la necessità di cucinare per tutti e di comunicare meglio nella gestione dei pasti. Tuttavia, i due concorrenti non restano in silenzio. Argomenti grande fratello

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La replica di Marco Berry: “Non è come dici tu”

Marco Berry interviene con decisione, chiarendo la sua posizione: il cibo che stava preparando era destinato a più persone e, a suo dire, era stato anche chiesto chi volesse partecipare al pasto.

L’ex concorrente sottolinea inoltre un problema più profondo: “In cucina e nelle pulizie ci sono sempre le stesse persone. Alla fine ci si stanca”.

Anche Raul Dumitras conferma la sua versione, evidenziando la difficoltà nel coinvolgere tutti i concorrenti nella gestione quotidiana della Casa.

La reazione di Adriana Volpe

Dopo il confronto, Adriana Volpe lascia la cucina e torna in giardino visibilmente irritata, continuando a criticare l’atteggiamento del gruppo. Per la conduttrice, la mancanza di condivisione nei momenti quotidiani è un segnale negativo che mina la coesione interna della Casa.

Paola Caruso interviene: “Orari diversi, dinamiche complicate”

Tra i presenti interviene anche Paola Caruso, che prova a smorzare i toni sottolineando come i concorrenti abbiano orari diversi e abitudini non sempre compatibili, rendendo difficile organizzare pasti comuni.