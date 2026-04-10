GF Vip, Lucia Ilardo e Marco Berry al televoto: chi rischia? Il risultato dei sondaggi

Ancora una volta Marco Berry si trova al televoto al Grande Fratello Vip. Dopo essersi salvato contro Ibiza Altea e Antonella Elia, il concorrente è finito nuovamente in nomination, questa volta insieme a Lucia Ilardo. Secondo i sondaggi che circolano online, però, l’esito sembra già piuttosto chiaro.

Sondaggi televoto: Marco Berry in netto vantaggio

Le rilevazioni provenienti da siti, forum e social dedicati al reality indicano Marco Berry come il preferito del pubblico. Le sue percentuali si attestano al 62%, un margine che lo mette in una posizione decisamente più tranquilla rispetto alla sua avversaria, che ha ottenuto il 38,20% delle preferenze.

Per Lucia Ilardo, invece, la situazione appare più complicata. Nonostante il legame con Alessandra Mussolini tra le concorrenti più apprezzate dal pubblico, e il flirt con Renato Biancardi, questo non sembra essersi tradotto in un concreto sostegno al televoto.

Il pubblico premia educazione e compostezza

A fare la differenza, almeno fino a questo momento, è stato soprattutto l’atteggiamento di Marco Berry all’interno della Casa. Il concorrente si è distinto per modi pacati, educazione e una certa capacità di mantenersi lontano dalle polemiche più accese.

Una scelta che il pubblico sembra aver premiato, soprattutto se confrontata con quella di altri concorrenti più sopra le righe e divisivi, che nel corso delle settimane sono stati eliminati. Tra questi figurano Dario Cassini, Giovanni Calvario e Ibiza Altea, usciti proprio dopo scontri diretti o indiretti con Berry.

Le nomination delle donne agli uomini

Nel corso dell’ultima puntata, le dinamiche si sono fatte particolarmente interessanti. Le donne sono state chiamate a nominare gli uomini entrando una alla volta nella Mystery Room e indicando il concorrente da mandare al televoto.

In molte hanno puntato il dito proprio contro Marco Berry. Antonella Elia, ad esempio, ha motivato la sua scelta con la vicinanza del concorrente a Paola Caruso, mentre Blu Barbara Prezia e Francesca Manzini hanno ammesso di avere con lui un rapporto meno stretto rispetto agli altri. Argomenti grande fratello

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Curiosa la posizione di Adriana Volpe, che lo ha nominato pur dichiarando apertamente di essere convinta che si sarebbe salvato anche questa volta.

Scontri tra donne e tensioni nella Casa

Le tensioni non sono mancate neppure durante le nomination al femminile. In questo caso, al centro delle votazioni è finita soprattutto Lucia Ilardo, indicata da più concorrenti dopo alcune dinamiche che hanno creato malumori nella Casa.

In particolare, hanno pesato le polemiche legate al cosiddetto “tanga-gate” e agli scontri con Renato Biancardi, episodi che hanno contribuito a incrinare diversi equilibri.

Non sono mancati anche voti dettati da rivalità personali, come quello di Antonella Elia nei confronti di Alessandra Mussolini, a dimostrazione di un clima sempre più teso tra le concorrenti.

Anche gli uomini puntano su Lucia Ilardo

Quando è arrivato il turno degli uomini, il risultato non è stato molto diverso. Anche in questo caso, infatti, Lucia Ilardo è stata una delle più votate.

Renato Biancardi ha scelto di nominarla dopo le recenti incomprensioni, seguito da Nicolò Brigante. Altri concorrenti hanno invece distribuito i loro voti su nomi diversi, ma il segnale complessivo è apparso piuttosto chiaro.

Chi rischia davvero l’eliminazione

Tutto lascia pensare che, salvo colpi di scena, sarà ancora una volta Marco Berry a salvarsi. Il concorrente sembra aver conquistato una fetta importante di pubblico, che continua a sostenerlo televoto dopo televoto.

Per Lucia Ilardo, invece, il rischio è quello di finire nuovamente in nomination, questa volta in una sfida eliminatoria che potrebbe mettere seriamente a rischio la sua permanenza nella Casa.