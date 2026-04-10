GF Vip, Lucia Ilardo si apre con Renato Biancardi ma lui la respinge: momento di gelo tra i due

Dopo un aperitivo “bilaterale” tra piscina e localino, Raimondo Todaro e Nicolò Brigante fanno ritorno in Casa, lasciando da sole nel monolocale Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini. Un equilibrio già precario che si trasforma rapidamente in terreno fertile per nuove dinamiche emotive e confronti indiretti tra i concorrenti.

Nel frattempo, il clima nella Casa si fa sempre più carico di tensione e sentimenti non risolti, soprattutto tra alcuni protagonisti che continuano a oscillare tra avvicinamenti e distanze.

Marco Berry prova a facilitare il confronto tra Lucia e Renato

Nel tentativo di ricucire un rapporto complicato, Lucia Ilardo decide di compiere un gesto di distensione verso Renato Biancardi, nonostante il loro legame sia segnato da continui alti e bassi.

Per questo coinvolge Marco Berry, scelto come “alleato” per avvicinare simbolicamente i due concorrenti alla porta che li separa. Dopo alcuni minuti di attesa, il contatto avviene, anche se non senza un momento di ironia: Berry scherza facendo credere a Lucia che Renato abbia rifiutato il confronto. La concorrente, però, riconosce subito la presenza del ragazzo grazie al suo profumo, percepito anche attraverso la parete.

Il confronto a distanza: parole, emozioni e imbarazzo

È proprio Lucia Ilardo ad aprire il dialogo con un timido “come stai?”, cercando un approccio pacato e distensivo. Subito dopo, la concorrente gli chiede se abbia apprezzato il braccialetto azzurro, scelto per richiamare simbolicamente la sua squadra del cuore.

Renato Biancardi, dal canto suo, rivela di aver ricevuto anche un braccialetto rosa, rimasto tra gli extra della distribuzione. Il dialogo si sposta poi su un terreno più personale quando Lucia gli chiede quale dei due oggetti gli ricordi lei, mettendolo visibilmente in difficoltà.

Confessioni e momenti di vulnerabilità

Nel corso della conversazione, Lucia Ilardo si lascia andare a una confessione più diretta: ammette di aver sentito la sua mancanza e di aver percepito il suo profumo sia in Confessionale sia vicino alla porta che li separa. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Renato Biancardi prova a sdrammatizzare con ironia, definendo la situazione “un bell’incubo”, ma mantiene un atteggiamento piuttosto distaccato, segnato dai recenti contrasti.

Lucia, invece, rilancia ricordando di aver quasi cambiato idea sull’averlo escluso dall’aperitivo, anche se in precedenza aveva condiviso con Alessandra Mussolini la volontà di non renderlo troppo centrale nelle dinamiche della Casa.

Tra ironia e distanza emotiva

Il confronto continua con toni leggeri ma carichi di sottintesi. Renato Biancardi ammette di sentirsi meno coinvolto senza alcune dinamiche e scherza sul suo ruolo all’interno del gruppo, mentre Lucia Ilardo tenta di sdrammatizzare e riportare il dialogo su un piano più personale.

Nonostante i tentativi di riavvicinamento, la distanza emotiva tra i due resta evidente: da una parte il desiderio di recuperare un rapporto, dall’altra la prudenza di chi teme nuovi conflitti.

Un rapporto ancora sospeso tra tensione e attrazione

Il confronto si chiude senza una vera risoluzione, ma con la chiara sensazione che il legame tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sia tutt’altro che concluso. Tra battute, ricordi e confessioni velate, i due continuano a muoversi in un equilibrio instabile fatto di avvicinamenti improvvisi e altrettanto rapidi allontanamenti.

La Casa e i telespettatori, intanto, osservano e attendono il prossimo sviluppo di una dinamica che sembra destinata a evolversi ancora.