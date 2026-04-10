GF Vip, Giovanni Calvario accusa Raimondo Todaro: “Illude le persone. Nella Casa clima pesante”

Dopo la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, Giovanni Calvario ha deciso di raccontarsi senza filtri, ripercorrendo emozioni, dinamiche e rapporti vissuti durante il reality.

Eliminato nel corso della quinta puntata, l’ex gieffino ha fatto un bilancio del suo percorso, sottolineando l’importanza di restare sempre fedeli a sé stessi, anche nei momenti più difficili.

“Bisogna essere fedeli a quello in cui si crede sempre, nonostante ci sia la tempesta, andare dritti”.

Un percorso senza strategie

Giovanni Calvario ha chiarito di non aver mai seguito strategie di gioco, ma di aver scelto di mostrarsi per ciò che è realmente: “Strategia o no, penso di essere stato me stesso, anzi fin troppo, e ancora si doveva vedere”.

L’ex concorrente ha anche ironizzato sulle dinamiche interne alla Casa: “Se la strategia è quella di litigare con tutti i maschi, non so se fosse quella giusta”. Argomenti grande fratello

raimondo todaro

Il rapporto speciale con Dario Cassini

Tra le relazioni nate durante il reality, Calvario ha voluto evidenziare un legame inaspettato con Dario Cassini, che lo ha colpito particolarmente in positivo: “Mi ha sorpreso di più in positivo un signore che si chiama Dario Cassini, perché non mi aspettavo di avere un’affinità culturale così intensa con lui”.

Non sono mancate, però, critiche verso altri concorrenti, definiti da lui “presunti artisti”.

Accuse a Raimondo Todaro: “Illude le persone”

Le dichiarazioni più forti riguardano Raimondo Todaro, indicato come fonte di tensioni all’interno della Casa: “Secondo me è un malessere, è una persona che illude, e una persona che sta illudendo molto è Raimondo Todaro”.

Blu Barbara Prezia, la presenza più autentica

Spazio anche a un pensiero positivo per Blu Barbara Prezia, descritta come una delle figure più autentiche e sensibili: “Una persona naturalmente magica, è Blu. La trovo molto pura, capace di ascoltare le energie degli altri”.