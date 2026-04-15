GF Vip, Renato Biancardi crolla dopo la frecciatina di Ilary Blasi: la reazione del pubblico lo ferisce

Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è tornata a punzecchiare Renato Biancardi, protagonista di un nuovo momento diventato virale sui social.

Tutto è accaduto durante la catena di salvataggio, che ha portato Antonella Elia al televoto. Il gieffino napoletano ha scelto di salvare l’amico Nicolò Brigante, motivando la decisione con una frase ironica destinata a far discutere: “Io salvo Nico, perché è un altro gatto morto come me e i gatti morti vanno sempre in coppia…”.

Un riferimento alle continue frecciatine ricevute nelle ultime settimane da opinioniste come Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, oltre che dalla stessa conduttrice, che li avrebbero più volte definiti “moscioni” e “comodini”.

La risposta ironica di Ilary Blasi in diretta

La replica della conduttrice non si è fatta attendere. Senza lasciarlo terminare il discorso, Ilary Blasi ha commentato con una battuta tagliente: “Comunque in coppia ci vanno anche altre cose, vai, adesso torna pure in salone”. Argomenti grande fratello

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Lo sfogo notturno di Renato Biancardi

A notte fonda, il concorrente ha poi manifestato il suo malumore parlando con Nicolò Brigante e Francesca Manzini: “Quando Ilary ha detto ‘i cogl**ni vanno in coppia’, dal pubblico ho sentito delle urla, ‘brava, brava’. Applaudivano e dicevano ‘brava’”.

Renato ha mostrato di aver vissuto male non solo la battuta della conduttrice, ma anche la reazione del pubblico in studio, interpretata come un possibile segnale del suo gradimento fuori dalla Casa.

Il tentativo di rassicurazione in Casa

A provare a calmare gli animi è intervenuta Francesca Manzini, che ha cercato di ridimensionare l’accaduto: “Non ci rimanere male per il pubblico. A volte applaudono per le battute che fa”.