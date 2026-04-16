Agnese De Pasquale e Roberto Priolo in crisi dopo Uomini e Donne: "Attraversiamo un momento delicato"

La relazione tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sembrava procedere a gonfie vele dopo la loro uscita insieme da Uomini e Donne. I due, conosciutisi all’interno del programma di Maria De Filippi, avevano infatti deciso di lasciare lo studio per continuare la frequentazione lontano dalle telecamere, consolidando rapidamente un legame sempre più intenso.

Dopo un ritorno in studio particolarmente emozionante — durante il quale Roberto aveva sorpreso Agnese con una romantica proposta di matrimonio — la coppia era apparsa più unita che mai. Anche sui social, solo pochi giorni fa, erano arrivati segnali di grande complicità, con dediche pubbliche che lasciavano presagire un periodo sereno.

La crisi improvvisa raccontata da Agnese

Nelle ultime ore, però, la situazione è cambiata. È stata proprio Agnese a condividere con i follower un lungo e sincero messaggio in cui ha raccontato un momento delicato della relazione: “Non tutto va sempre come ci saremmo aspettati. L’amore non sempre basta. Stiamo attraversando un periodo difficile nella nostra coppia”.

Agnese ha poi spiegato come le differenze caratteriali stiano pesando sul rapporto: da un lato il suo bisogno di dialogo e apertura, dall’altro la tendenza di Roberto a chiudersi nei silenzi. Una dinamica che, secondo le sue parole, sta creando distanza nonostante il sentimento reciproco.

“Siamo diversi, ma ci stiamo provando”

Nel suo sfogo social, Agnese ha descritto la coppia come due personalità opposte ma attratte: “Io sono tonda e tu sei quadrato. Il nostro incastro perfetto sta avendo intoppi”.

Nonostante le difficoltà, la ex protagonista del dating show ha ribadito la volontà di entrambi di lavorare sulla relazione: “Continuiamo a credere in quel noi che abbiamo voluto fortemente”. Argomenti uomini e donne

maria de filippi

La polemica social e le risposte di Agnese

Il racconto della crisi ha però diviso il pubblico. Alcuni utenti hanno criticato la scelta di condividere aspetti così privati sui social, mentre altri hanno ipotizzato una strategia mediatica.

A queste accuse Agnese ha risposto con fermezza: “Non abbiamo scritto nulla di eccessivo. Stiamo solo raccontando ciò che accade”.

E a chi l’ha accusata di voler tornare in trasmissione ha replicato: “Se parliamo non va bene, se non parliamo non va bene. Diciamo che non ti sto simpatica e basta”.

Perché la coppia ha scelto di esporsi

Infine, Agnese ha chiarito il motivo della condivisione pubblica del momento difficile: “Posto il bello e anche il brutto. La perfezione non esiste”.