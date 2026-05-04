Giulia Salemi si espone su The Cage: "Ho fatto i casting, non sono raccomandata"

Nel corso dell’ultima puntata del podcast “Non Lo Faccio X Moda”, Giulia Salemi ha ospitato Mia Ceran, dando vita a una conversazione vivace e autentica su uno dei temi più discussi nel mondo dello spettacolo: la competizione tra conduttori e il ruolo delle raccomandazioni.

Mia Ceran: “Se qualcuno è più bravo, prima o poi mi sostituirà”

Nel dialogo, Mia Ceran ha mostrato un approccio lucido e diretto. Alla guida di TvTalk, la giornalista ha ammesso di essere perfettamente consapevole che molti colleghi ambirebbero al suo posto, ma senza viverlo come una minaccia costante.

Per lei, la competizione è parte naturale del mestiere: se qualcuno dovesse dimostrarsi più preparato, prima o poi riuscirebbe a prendere il suo posto. È proprio questa consapevolezza a permetterle di lavorare senza ansia, concentrandosi sul presente e sull’impegno quotidiano necessario per mantenere un ruolo così ambito.

Giulia Salemi: “Impazzirei se mi togliessero il posto”

Di tutt’altro tono, ma altrettanto sincera, la reazione di Giulia Salemi. Parlando della sua esperienza a The Cage – Prendi e Scappa, la conduttrice non ha nascosto una certa apprensione all’idea di essere sostituita: “Diventerei matta se qualcuno provasse a rubarmi il posto”.

Una dichiarazione spontanea che ha cambiato immediatamente le dinamiche dell’intervista. A quel punto, infatti, è stata proprio Mia Ceran a ribaltare i ruoli, incalzandola con domande sempre più dirette e portandola a raccontare retroscena finora poco noti.

Casting e meritocrazia: “Nessuna raccomandazione”

Messa alle strette, Giulia Salemi ha spiegato come sia arrivata al programma, chiarendo che la selezione è avvenuta attraverso un vero casting. Le candidate, ha raccontato, erano tre, tutte valide e preparate.

La scelta finale, però, è ricaduta su di lei per una caratteristica precisa, molto apprezzata anche da Amadeus: la capacità di essere una spalla efficace, capace di mettersi in gioco senza paura e di lasciare spazio al conduttore principale.

Non si tratta quindi di raccomandazioni, ma di una qualità che ha fatto la differenza nel momento decisivo.

Il valore dell’empatia in televisione

Nel raccontarsi, Giulia Salemi ha messo in evidenza ciò che considera il suo vero punto di forza: l’empatia. È questa, a suo dire, la chiave che le permette di creare un legame autentico con il pubblico e di risultare credibile sullo schermo.

La sua è una televisione basata sulla spontaneità, sulla disponibilità a mostrarsi senza filtri e sulla capacità di adattarsi al contesto, elementi sempre più centrali in un panorama mediatico in continua evoluzione.

Da “Pechino Express” a oggi: un percorso costruito passo dopo passo

A conferma di un percorso costruito senza scorciatoie, la conduttrice ha ricordato anche la sua esperienza come inviata a Pechino Express. Anche in quel caso, ha sottolineato, l’ingresso nel programma è avvenuto tramite casting.

Un dettaglio che rafforza il messaggio che ha voluto lanciare con decisione: “Mai stata raccomandata”.