Giulia Salemi affronta Gianmarco Zagato e lo gela: "Il mio podcast ti fa schifo?"

Nel giugno 2024, nel panorama dei podcast italiani, nasce un piccolo “giallo mediatico” durante una puntata di Tavolo Parcheggio, il format condotto da Nicole Pallado e Gianmarco Zagato.

Nel corso dell’episodio del 9 giugno, Nicole Pallado aveva lanciato una frecciatina a una collega senza mai fare il nome, parlando di una creator che avrebbe mostrato ostilità nei loro confronti e comportamenti scorretti legati alle classifiche dei podcast.

A rafforzare la posizione era intervenuto anche Gianmarco Zagato, che aveva commentato in modo critico la presunta concorrente, sottolineando dinamiche di rivalità e risultati poco convincenti nelle classifiche.

L’ipotesi dei fan e il nome di Giulia Salemi

Nel giro di poche ore, il web aveva iniziato a collegare gli indizi, arrivando rapidamente a un nome preciso: Giulia Salemi.

L’influencer e conduttrice, secondo diverse ricostruzioni online e alcune testate, sarebbe stata identificata come la persona a cui si riferivano i due podcaster, anche se senza mai una conferma ufficiale da parte degli interessati in quel momento.

La vicenda ha continuato a circolare sui social, alimentando discussioni tra fan e addetti ai lavori.

Il faccia a faccia nel podcast “Non lo Faccio X Moda”

A distanza di circa due anni, la situazione ha preso una piega diversa. Giulia Salemi ha infatti deciso di affrontare direttamente la questione, invitando Gianmarco Zagato nel suo podcast Non lo Faccio X Moda.

Nel trailer della puntata, l’atmosfera appare subito ironica ma carica di tensione: l’accoglienza della Salemi è stata pungente, con la frase: “Bene, bene, bene. Benvenuto nel podcast che fa ca**re”.

Dal canto suo, Gianmarco Zagato ha reagito in modo più contenuto, con una risposta breve e apparentemente prudente: “Ok”.

Un confronto che, almeno nelle premesse, sembra voler chiudere definitivamente una polemica rimasta sospesa per anni nel mondo del web e dei podcast italiani.