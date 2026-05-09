Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori bis, è nata la loro secondogenita: il nome e le foto

La famiglia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si allarga ufficialmente. Con un annuncio semplice ma carico di emozione sui social, la coppia ha comunicato la nascita della loro secondogenita, la piccola Beatrice, arrivata il 05/05/2026.

È bastata una frase essenziale per raccontare un evento enorme: “05/05/2026. Beatrice”. Un messaggio breve, pubblicato sui profili social della coppia, che ha subito fatto capire ai follower la gioia del momento.

Una famiglia che cresce: il nuovo capitolo di Natalia e Andrea

Con la nascita di Beatrice, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta vivono un nuovo capitolo della loro vita familiare. La coppia, già genitori di una bambina di nome Ginevra, accoglie così la loro secondogenita, consolidando un percorso di crescita personale e familiare condiviso anche pubblicamente.

Dopo l’annuncio, i social sono stati invasi da messaggi di auguri, cuori e commenti affettuosi. Fan e community hanno celebrato la nascita di Beatrice come un momento speciale per una delle coppie più seguite e apprezzate del panorama social.