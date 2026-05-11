Rudy Zerbi si è sposato in grande segreto: le foto del matrimonio

Un matrimonio riservato, lontano dai riflettori ma già al centro del gossip italiano. Rudy Zerbi, volto noto di Amici di Maria De Filippi, avrebbe sposato la compagna Grace Raccah in gran segreto.

La notizia è stata diffusa dal giornalista Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha rivelato i dettagli della cerimonia, celebrata nella giornata di domenica 10 maggio, alle porte di Roma.

Una cerimonia intima con rito ebraico

Secondo quanto riportato, il matrimonio si sarebbe svolto con un rito ebraico, scelto per rispettare le origini della sposa.

Un evento raccolto, lontano dai clamori mediatici, in cui Rudy Zerbi avrebbe indossato un elegante abito blu, mentre accanto a lui c’era Grace Raccah, protagonista discreta di una storia d’amore vissuta sempre con grande riservatezza.

Chi è Grace Raccah

Grace Raccah è la compagna – ora moglie – del produttore televisivo. Non appartiene al mondo dello spettacolo e ha sempre mantenuto un profilo estremamente riservato, scelta che Zerbi ha più volte dichiarato di voler rispettare.

Secondo quanto emerso, è figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, co-fondatore del noto brand di abbigliamento Dan John.

Una storia d’amore nata lontano dai riflettori

La relazione tra i due sarebbe iniziata circa tre anni fa. Nonostante la differenza d’età di 22 anni, la coppia avrebbe trovato un equilibrio solido e stabile.

In una recente intervista a Verissimo, Zerbi aveva raccontato la sua felicità con parole molto chiare: “Sono molto felice, sto molto bene. Sto con una donna che vuole tutto tranne che si parli di lei e io la voglio rispettare”.