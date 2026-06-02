Ballando con le Stelle, rivoluzione in giuria: Milly Carlucci pronta a cambiare tutto

Dopo giorni di indiscrezioni e ipotesi, sembra ormai sempre più concreta la possibilità che Selvaggia Lucarelli diventi uno dei volti di punta della nuova edizione de L’Isola dei Famosi su Canale 5. Un incarico importante che, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, renderebbe incompatibile la sua presenza nella giuria di Ballando con le Stelle.

L’eventuale addio della giornalista potrebbe però rappresentare solo il primo tassello di una vera e propria rivoluzione voluta da Milly Carlucci, pronta a rinnovare il cast dei giudici dopo dieci anni di sostanziale stabilità.

Ballando con le Stelle, giuria invariata dal 2016

Dall’undicesima edizione del programma, andata in onda nel 2016, la giuria di Ballando con le Stelle è rimasta sempre la stessa. A giudicare le esibizioni dei concorrenti sono stati:

Guillermo Mariotto

Ivan Zazzaroni

Carolyn Smith

Fabio Canino

Selvaggia Lucarelli

Un gruppo diventato nel tempo uno dei punti di forza dello show di Rai 1, contribuendo in maniera decisiva al successo del format.

Milly Carlucci pensa a una rivoluzione: chi resta e chi rischia

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli avrebbe spinto Milly Carlucci a valutare una profonda ristrutturazione della giuria.

Le uniche conferme certe sarebbero quelle di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, mentre il futuro di Fabio Canino e Ivan Zazzaroni sarebbe ancora in bilico.

“La giornalista non potrà sedere dopo dieci anni in giuria a Ballando con le Stelle. Una perdita importante per lo show di Milly Carlucci che, considerando la forza mediatica di Selvaggia, avrebbe deciso di evitare una sostituzione secca ma di rivoluzionare la giuria”, scrive Candela.

Una scelta che potrebbe portare una ventata di novità a un programma che va in onda da ben 25 anni e che, nonostante il successo, potrebbe beneficiare di un rinnovamento.

Perché Carolyn Smith e Guillermo Mariotto restano centrali

Tra i nomi destinati a restare, spiccano quelli di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

La prima rappresenta da sempre il volto più tecnico della giuria, grazie alla sua esperienza nel mondo della danza. Mariotto, invece, è considerato l’elemento più imprevedibile e anticonvenzionale del panel, capace di generare discussioni e attirare l’attenzione del pubblico.

Negli ultimi anni, proprio i confronti tra Mariotto e Selvaggia Lucarelli sono stati tra i momenti più commentati sui social e maggiormente attesi dagli spettatori.

Milly Carlucci rompe il silenzio sui giudici

Negli anni, le voci su possibili cambiamenti nella giuria di Ballando con le Stelle si sono susseguite con regolarità, soprattutto riguardo a una possibile uscita di Selvaggia Lucarelli.

Intervistata recentemente da Il Messaggero, Milly Carlucci ha preferito non sbilanciarsi sulla questione, spiegando che in questa fase la produzione è concentrata soprattutto sulla scelta del cast.

“In questo momento non stiamo toccando il tema dei giurati. Siamo concentrati sul cast, che è il nostro piatto principale. Poi arriverà il momento del contorno, anche se i giurati sono importantissimi”, ha dichiarato la conduttrice.

La Carlucci ha inoltre ribadito il valore del gruppo storico di giudici: “Sono tutti fantasiosi, è la migliore giuria che ci sia in tv: arrivano senza rete e devono resistere quattro ore”.

Addio Selvaggia Lucarelli: cosa succederà a Ballando con le Stelle?

Al momento non esistono conferme ufficiali sull’addio di Selvaggia Lucarelli né sulla nuova composizione della giuria di Ballando con le Stelle. Tuttavia, le indiscrezioni provenienti da Chi alimentano l’ipotesi di una stagione ricca di novità.

Se la rivoluzione annunciata dovesse concretizzarsi, il pubblico potrebbe assistere al cambiamento più importante degli ultimi dieci anni per uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana.