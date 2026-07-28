Temptation Island, "Dopo quello che hai sopportato meriti il trono": la reazione del single Lory scatena i social

Tra le coppie protagoniste dell'attuale edizione di Temptation Island, una delle più discusse è senza dubbio quella composta da Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso. Al centro dell'attenzione, nelle ultime puntate, c'è soprattutto il rapporto tra Sabrina e il tentatore Lorenzo Ferrari, soprannominato "Lory", che ha alimentato un acceso dibattito sui social.

Sabrina sempre più vicina a Lorenzo Ferrari

Fin dai primi giorni nel villaggio, Sabrina Soussi ha mostrato un interesse sempre più evidente nei confronti del single Lorenzo Ferrari. Un sentimento che, però, non ha mai trovato riscontro da parte del tentatore, il quale ha più volte chiarito di non essere coinvolto sentimentalmente.

Nonostante i ripetuti rifiuti, Sabrina non ha nascosto il proprio coinvolgimento emotivo. Dopo essersi commossa per la mancata reciprocità, ha persino chiesto esplicitamente un bacio a Lorenzo.

Il rifiuto in bagno e il mistero del bacio sotto le coperte

Nell'ultima puntata andata in onda, la situazione ha vissuto un nuovo momento di tensione quando Sabrina ha invitato Lorenzo ad appartarsi con lei in bagno per parlare lontano dagli altri.

Il tentatore, tuttavia, ha respinto anche questa richiesta, spiegando con fermezza che qualsiasi cosa avesse voluto dirgli avrebbe potuto farlo tranquillamente davanti alle telecamere.

A rendere ancora più intrigante la vicenda è stata poi la rivelazione di un presunto bacio avvenuto sotto le coperte. Entrambi ne hanno parlato, ma le rispettive versioni dei fatti non sono risultate perfettamente coincidenti, alimentando ulteriori dubbi tra il pubblico.

I social si dividono sul comportamento di Sabrina

L'atteggiamento della fidanzata ha acceso un acceso confronto sui social network. Molti utenti hanno commentato con ironia la sua insistenza, mentre altri hanno giudicato il comportamento poco rispettoso sia nei confronti del fidanzato Giovanni Grazioso sia dello stesso tentatore, che ha più volte cercato di mantenere una certa distanza.

Il like di Lorenzo Ferrari fa discutere

Nelle ultime ore a far parlare non è stata una scena del programma, ma un gesto compiuto sui social da Lorenzo Ferrari.

Sotto uno dei suoi post, un utente ha scritto: "Dopo tutto quello che hai dovuto sopportare, se a settembre non ti danno il trono o la partecipazione al GF, scendiamo tutti in piazza a protestare. Tanta stima per te, da donna mi vergogno per lei!".

Il tentatore ha messo like al commento e il gesto non è passato inosservato.

C'è chi parla già di Uomini e Donne e Grande Fratello

Quel semplice "mi piace" ha immediatamente acceso nuove discussioni online. Una parte degli utenti ha interpretato il gesto come un segnale di apprezzamento verso chi lo sostiene, mentre altri hanno ritenuto poco elegante dare visibilità a un commento così critico nei confronti di Sabrina Soussi.

C'è anche chi ha ipotizzato che il like possa essere letto come un indizio sulle possibili ambizioni televisive del tentatore, alimentando le voci che lo vorrebbero tra i prossimi protagonisti di Uomini e Donne o del Grande Fratello.

Al momento, tuttavia, non esiste alcuna conferma ufficiale su un suo eventuale coinvolgimento nei futuri programmi Mediaset. Intanto il dibattito continua e il percorso di Sabrina, Giovanni e Lorenzo resta tra i più seguiti di questa edizione di Temptation Island.