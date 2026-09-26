GF Vip, confessione choc di Valeria Marini nella notte: «Mi piaceva, ero attratta da lui»

Al Grande Fratello Vip cominciano a spuntare le prime simpatie, le complicità e, inevitabilmente, anche le prime cotte. E questa volta a sorprendere tutti è stata Valeria Marini, che nella notte, parlando con Alex Belli, si è lasciata andare a una confessione decisamente inaspettata: Simone Annicchiarico le piaceva.

Una rivelazione arrivata proprio nel momento in cui Annicchiarico non è più nella Casa. Il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, infatti, è stato costretto ad abbandonare il reality dopo aver pronunciato un’espressione blasfema, episodio che ha determinato il provvedimento del Grande Fratello.

Nella quarta puntata, andata in onda venerdì 25 settembre su Canale 5, Simone è tornato davanti alle telecamere, questa volta nello studio di Ilary Blasi, per parlare di quanto accaduto. Visibilmente amareggiato, ha chiesto scusa al pubblico, agli autori e ai compagni d’avventura, spiegando di aver vissuto una sorta di blackout e di essersi sentito «tradito» da sé stesso. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Simone Annicchiarico, le scuse dopo l'uscita dalla Casa

L’uscita di scena di Annicchiarico ha lasciato il segno tra gli altri concorrenti. Durante la diretta diversi Vip gli hanno manifestato affetto, sottolineando quanto fosse riuscito in poco tempo a diventare una presenza importante all’interno della Casa. Lo stesso Simone non ha nascosto la speranza di poter avere una seconda opportunità e almeno di tornare per qualche minuto dai suoi ormai ex compagni. Una richiesta che Ilary Blasi ha detto che avrebbe sottoposto al Grande Fratello.

«Sono amareggiato, un po’ triste, un po’ affranto. Non ho pensato, è stato un blackout», ha spiegato Annicchiarico, aggiungendo: «Mi sono sentito tradito da me stesso». Parole che hanno suscitato la solidarietà anche delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, oltre che di numerosi concorrenti della Casa.

E proprio mentre Simone cercava di fare i conti con la brusca conclusione della sua avventura, nella Casa emergeva un particolare che fino a quel momento era rimasto sostanzialmente nascosto.

Valeria Marini confessa la cotta per Simone

A tirarlo fuori è stata Valeria Marini. Durante una conversazione notturna con Alex Belli, la showgirl ha ammesso senza troppi giri di parole di essere stata attratta da Annicchiarico. Non soltanto una simpatia legata alla convivenza nel reality, almeno stando alle sue parole, ma un vero interesse nei confronti dell’ex concorrente.

«A me Simone piaceva pure come persona. Mi piaceva. Io avevo attrazione per lui, mi piaceva. Sono due ore che te lo dico!», ha confessato Valeria ad Alex Belli.

Una dichiarazione che apre inevitabilmente un nuovo capitolo nelle dinamiche del GF Vip. La domanda, adesso, è se Simone fosse già a conoscenza dell’interesse di Valeria e, soprattutto, se da parte sua ci fosse mai stato qualcosa di più di una semplice amicizia.

La squalifica ha interrotto sul nascere qualsiasi possibile evoluzione del rapporto all’interno della Casa. Ma al Grande Fratello Vip, si sa, ciò che nasce davanti alle telecamere non necessariamente finisce quando si chiude la porta rossa. E la confessione di Valeria potrebbe non essere l’ultima parola sulla vicenda.