GF Vip, Lucia Ilardo commenta il presunto flirt Renato-Oriana: «Sono venuta a sapere che…»

Per Lucia Ilardo la storia con Renato Biancardi appartiene ormai al passato. Ospite di CasaLollo, l’ex gieffina ha spiegato di voler riportare il centro della narrazione su sé stessa, affrontando però anche i gossip che nelle ultime settimane hanno accostato il suo ex ad altre donne, tra cui Oriana Marzoli.

«Renato è single e può fare ciò che vuole»

Lucia non sembra avere problemi di fronte all'eventualità che Renato possa aver iniziato una nuova frequentazione: «Non ci vedrei nulla di male se lui conoscesse qualcuno. È single e può fare ciò che vuole, io sono single e posso fare altrettanto. Perché no?». Una posizione molto netta, accompagnata però da una riflessione sulle eventuali smentite pubbliche dell'ex fidanzato: «Trovo assurdo il dover smentire a tutti i costi qualcosa di reale. Sono venuta a sapere che lo ha fatto anche in contesti dove c’erano gruppi di persone che sostenevano noi due come coppia. Io dico: perché devi entrare in una nostra fanpage e dire “non è così, non mi sto frequentando con nessuno”? Per mantenere consensi?».

Le parole dopo la smentita di Oriana Marzoli

Le dichiarazioni di Lucia arrivano proprio dopo che Oriana Marzoli ha smentito il presunto flirt con Renato Biancardi. Come raccontato da ieri, la “reina” ha chiarito che Renato sarebbe soltanto un amico, dopo le indiscrezioni nate anche dalla sua presenza a Madrid. Le parole della Ilardo, dunque, non confermano l'esistenza di una relazione tra Renato e Oriana, ma introducono un nuovo elemento nel dibattito: Lucia si domanda perché ci sia la necessità di smentire eventuali nuove frequentazioni, dal momento che la loro storia è terminata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Su questo punto l'ex gieffina è stata categorica: «Sei libero di frequentare chi vuoi dal momento in cui abbiamo detto pubblicamente che non stiamo insieme. A me personalmente non farebbe nessun effetto. Noi non stiamo più insieme: fai ciò che vuoi».

Parole con le quali Lucia sembra voler mettere definitivamente un punto alla relazione con Renato, anche se la sua osservazione sulle smentite è destinata inevitabilmente a riaccendere il gossip intorno all'ex fidanzato e alle sue possibili nuove conoscenze.