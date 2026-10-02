GF Vip, doccia fredda per Giacomo Gallani: Megan Ria gli dà il due di picche

Sembrava che tra Megan Ria e Giacomo Gallani potesse nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Nelle ultime notti i due concorrenti del Grande Fratello Vip si erano avvicinati molto e tra i telespettatori c'era chi attendeva ormai il primo bacio. Invece è arrivata la frenata della ballerina, che ha deciso di parlare apertamente con il coinquilino e chiarire definitivamente quello che prova.

Megan a Giacomo: «Non voglio giocare con te»

L'ex allieva di Amici ha spiegato a Giacomo che, nonostante la grande considerazione che ha di lui, non è scattato quel sentimento necessario per andare oltre l'amicizia.

«Non possiamo andare oltre, perché non sento quella cosa che mi fa sbloccare e questo mi dispiace perché sei stupendo. Tu sei un bellissimo ragazzo, uno da prendere come esempio. Sei elegante, dolce, sensibile, bello come il sole», ha detto Megan, aggiungendo: «Non ha molto senso impiegare altro tempo per capire, visto che non sento questa cosa. Non voglio giocare con te». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Eppure nelle ultime settimane Megan aveva parzialmente cambiato idea su Gallani. All'inizio del reality lo aveva descritto come troppo “principino” e “impostato”, mostrando scarso interesse nei suoi confronti. Conoscendolo meglio, anche grazie ai consigli di Jonathan Kashanian, aveva però deciso di concedergli una possibilità, arrivando a confidare a Michelle Masullo di considerarlo il ragazzo della Casa più affine a lei. Una sintonia che, evidentemente, non è stata sufficiente a far nascere un coinvolgimento sentimentale.

«Ti voglio bene, ma sto bene da sola»

Megan ha provato a spiegare il suo cambio di atteggiamento: «Inizialmente ero partita dicendoti di no, poi mi sono ricreduta perché i pregiudizi su di te sono spariti. Ero partita super frenata, poi ho mollato un po' la corda perché ti ho conosciuto meglio». Ma la conclusione non è cambiata: «Io ti apprezzo come persona indipendentemente dal gioco, ho piacere a passare del tempo con te, ma sto bene da sola. Se dovessi avere qualcosa è perché davvero sento qualcosa di viscerale dentro, ma non la sento ora». La ballerina ha comunque manifestato il desiderio di non perdere il rapporto costruito nella Casa: «Resti una persona a cui voglio bene. Non vorrei che adesso si rovinasse quello che c'è tra di noi».

Giacomo incassa il rifiuto: «Da parte mia c'è qualcosa»

Gallani ha ascoltato quasi tutto il discorso in silenzio, limitandosi inizialmente a rispondere: «Vuoi continuare ad avere un rapporto con me? Ok, anche perché siamo chiusi qui dentro. Comunque va bene, non so che dirti. Buonanotte».

Dopo qualche minuto, però, il modello ha ammesso quanto sarà difficile trasformare il suo interesse in una semplice amicizia: «Non pensare che ce l'abbia con te, proverò a fare finta di niente. Sappi che non è facile per me, perché da parte mia c'è qualcosa. Tu mi piaci, sei una bella ragazza e ti apprezzo come persona, al di là della bellezza». E ha concluso: «Non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere, a ricevere un no e poi a continuare a stare 24 ore su 24 con quella ragazza».

Adesso resta da capire come cambieranno gli equilibri tra Megan e Giacomo nella Casa e soprattutto se i due riusciranno davvero a conservare l'intesa e la complicità mostrate negli ultimi giorni, questa volta soltanto come amici.