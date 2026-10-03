GF Vip, ascolti in caduta libera: scatta l'allarme per Ilary Blasi

Non decolla il Grande Fratello Vip. La sesta puntata del reality di Canale 5, andata in onda venerdì 2 ottobre (clicca QUI per il resoconto) ha raccolto 1.555.000 spettatori, fermandosi al 13,8% di share.

Numeri particolarmente bassi per il programma condotto da Ilary Blasi, tornata alla guida del reality per il secondo anno consecutivo dopo alcune edizioni di assenza, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il GF Vip non riesce a superare i due milioni

Il dato conferma una difficoltà che accompagna ormai da diverse edizioni il reality di Canale 5: la soglia dei due milioni di telespettatori continua a rimanere lontana. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Numeri che segnano una netta distanza rispetto alle prime stagioni del Grande Fratello, quando il programma riusciva a catalizzare davanti al televisore milioni di italiani, sia nella versione Nip sia in quella Vip, diventando uno dei fenomeni televisivi più importanti degli anni Duemila.

In passato il reality era arrivato perfino a confrontarsi con ascolti da grandi eventi televisivi, mentre oggi il quadro appare profondamente cambiato.

Francia-Italia domina la serata

A pesare sugli ascolti di venerdì sera è stata certamente anche la fortissima concorrenza della Nations League. Su Rai 1 Francia-Italia ha conquistato 7.848.000 spettatori con il 40,8% di share, lasciando poco spazio alle altre reti generaliste.

Il GF Vip, tuttavia, aveva mostrato difficoltà negli ascolti già nelle puntate precedenti.

La prima puntata, trasmessa il 17 settembre, aveva registrato 1.879.000 spettatori e il 16,92% di share. La seconda, il 19 settembre, era scesa a 1.532.000 spettatori con il 15,77%.

La terza puntata del 21 settembre aveva fatto segnare una risalita a 1.906.000 spettatori e il 18,25% di share.

Anche le puntate successive sono rimaste sotto quota due milioni. Lunedì 28 settembre il reality aveva raccolto circa 1,87 milioni di spettatori con il 16,8% di share nel dato Total Audience.

Gli ascolti della prima serata

La sfida televisiva di venerdì 2 ottobre è stata quindi dominata nettamente dalla Nazionale. Dietro Francia-Italia (7.848.000 – 40,8%) e Grande Fratello Vip (1.555.000 – 13,8%), Quarto Grado su Rete 4 ha ottenuto 1.216.000 spettatori e il 9,9%.

Su Italia 1 Shooter ha raccolto 851.000 spettatori (5,1%), mentre Fratelli di Crozza sul Nove ha raggiunto 726.000 spettatori (4%). Propaganda Live su La7 ha interessato 643.000 spettatori (4,9%) e L'Ispettore Coliandro 6, in replica su Rai 2, 605.000 spettatori (3,5%).

Il quadro delle prime sei puntate sembra dunque indicare una partenza difficile per questa edizione del Grande Fratello Vip, che finora non è ancora riuscita a superare la soglia dei due milioni di telespettatori.