Gigi D’Alessio: guai in vista per il cantante napoletano. Spunta l’amante… Ecco di cosa si tratta.

Gigi D’Alessio finisce nei guai per un videoclip di qualche anno fa.

Durante una delle tante riprese, il cantante inquadrò una giovane coppia mano nella mano. Non si trattava, però, di una semplice comparsa e le immagini erano state girate senza alcun consenso.

Il video musicale, successivamente, venne caricato su tutte le piattaforme digitali ed ottenne un successo davvero inaspettato, collezionando milioni di visualizzazioni.

La donna ripresa mano nella mano con un giovane uomo sporse denuncia contro il cantante poiché "immortalata" dalle telecamere a sua insaputa. Inoltre, l’uomo che era in sua compagnia non era il compagno di vita bensì l’amante.

Il marito, infatti, vedendo il video, chiese ufficialmente il divorzio. Per questo motivo la donna chiese perfino il risarcimento alla casa discografica del cantante.

Qualche tempo fa, inaspettatamente, la donna vinse la causa. Il video caricato la rese popolare, una notorietà del tutto indesiderata. Il cantante quindi dovette sborsare considerevoli somme di denaro per risarcire i danni.

Storia archiviata per Gigi D’Alessio, che non solo continua brillantemente la sua carriera ma diventa papà per la quinta volta. La sua nuova compagna Denise Esposito ha dato alla luce Francesco.

