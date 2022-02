A cura di Benedetta Esposito

Promo e trailer ufficiali. A breve su Rai1 il ritorno di Anna Valle con la nuova fiction: Lea Un Nuovo Giorno.

Gennaio è stato un mese davvero intenso per Rai1, le cui serie hanno intrattenuto il grande pubblico facendo incassare ascolti da record. Fiction come La Sposa con Serena Rossi, Doc Nelle Tue Mani con Luca Argentero e Non Mi Lasciare con Vittoria Puccini, hanno fatto come da “antipasto” per la grande portata: il Festival di Sanremo, che con la prima puntata ha incollato allo schermo 10 milioni e 911 mila spettatori, ottenendo uno share del 54,7%. Il Festival durerà però solo 5 giorni e Rai1 ha già pensato come consolare i suoi seguaci.

Dall‘8 febbraio, Rai1 manderà in onda Lea Un Nuovo Giorno, una fiction tv composta da 4 puntate. Protagonista Lea, interpretata da Anna Valle che dopo il successo riscontrato nel 2021 su Canale 5 con la fiction "Luce dei tuoi occhi", vestirà i panni di un’infermiera pediatra.

Prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, “Lea - Un nuovo Giorno” è stata scritta da Peter Exacustos, Anna Mittone e Mauro Casiraghi.

La storia narra di Lea Castelli, infermiera pediatrica, che dopo un anno di aspettativa tornerà a Ferrara, la sua città natale per riprestare servizio in ospedale.

Dopo un aborto spontaneo e il tradimento del marito e collega Marco Colomba, interpretato da Giorgio Pasotti, con la ginecologa e migliore amica, la dottoressa Anna Galgano (Eleonora Giovanardi), Lea scopre di non poter più avere figli e decide per questo di occuparsi dei bambini in degenza, ricoverati all’ospedale Sant’Anna. Tra i reparti conoscerà Arturo, interpretato da Mehmet Günsür, musicista rock e padre single di una bimba costretta dalla malattia a restare in ospedale. La storia si complicherà con il ritorno dell’ex marito Marco, nominato primario del reparto di pediatria che le confesserà di aver rotto con Anna e di voler tornare con lei.

Per l’inizio della serie mancano ancora sei giorni, nel frattempo, per saperne di più, basterà guardare il Festival di Sanremo. Anna Valle sarà ospite sul palco dell'Ariston per parlare della fiction e svelare alcune anticipazioni.

