A cura di Benedetta Esposito

Una notizia davvero sconvolgente è quella che ha riguardato un ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Un giovane ragazzo di appena 21 anni, ex concorrente del Grande Fratello Vip (espulso dall’edizione del 2020, dopo una bestemmia) e famosissimo sui social, Denis Dosio, è finito in manette.

Il suo profilo Instagram vanta la cifra di 912 mila follower, inoltre è conosciuto anche per il suo singolo “Non mi tocchi” e, ancora, sulla piattaforma Onlyfans dove rilascia contenuti hot a pagamento.

Secondo alcuni rumors, sarebbe stato proprio un video destinato ad Onlyfans a mettere nei guai il giovane ragazzo che, insieme un amico, è stato avvistato nudo nei boschi, forse intento a girare il prossimo video per la piattaforma.

Quella che doveva essere per Denis l’opportunità per ottenere visualizzazioni e soldi, si è trasformata in un incubo e anche nella fine della sua libertà. I due ragazzi sono stati infatti ammanettati ed arrestati.

Il giovane è riuscito a registrare una storia prima che il suo cellulare fosse sequestrato: “È successo un casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda. La polizia ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura”.

Per il momento non si hanno ancora notizie sul suo destino, ma sicuramente il suo obiettivo di far parlare di sé ovunque e da chiunque è riuscito egregiamente, dato che ha allarmato oltre 900.000 persone, tra fan, parenti ed amici.