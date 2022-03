A cura della Redazione

Rai: attore di Un Posto al Sole lascia la soap e cambia mestiere. Ecco di chi si tratta.

Qualche settimana fa, lo storico protagonista ha lasciato la soap in onda sulla Rai.

Parliamo di Vittorio Del Bue. Anche Michele, quando Silvia ha deciso di lasciarlo, ha ben pensato di andare via da Napoli per superare questo momento così terribile.

A distanza di qualche mese, però, Michele sta per ritornare a casa dove sua moglie sta continuando la sua felice storia d’amore.

Resta incerto, invece, il personaggio di Patrizio. L’attore che lo interpreta ha infatti conseguito la laurea in Lettere. Dunque, sono in molti a credere che questa crisi di Patrizio all’interno della soap non sia un caso, e che a breve potrebbe arrivare l’annuncio di un suo allontanamento dal mondo dello spettacolo per dare seguito ai suoi studi universitari.

Per il momento, però, ad Un Posto al Sole ci sono stati due grandi ritorni, Micaela e Manuela.

Le due sorelle di Serena hanno deciso di piombare a Napoli per stravolgere un po’ di equilibri, in modo particolare quelli del piccolo Jimmy. La donna, infatti, sta architettando qualcosa per allontanare il piccolo dalla città partenopea e portarlo a Berlino.

