A cura di Benedetta Esposito

È davvero recente la notizia secondo cui l’attore turco Can Yaman è finito sotto i ferri per un intervento chirurgico.

Can Yaman è oggi famoso come attore e modello. Nonostante sia nato in Turchia, la sua bravura e la sua forza di volontà, gli hanno permesso di raggiungere vette sempre più alte, o meglio confini lontani, oltre la sua terra, tanto da diventare famoso in tutto e soprattutto in Italia che, oggi, è diventata la sua patria ufficiale, location di numerosi film in cui lui recita come attore protagonista.

Proprio in questo periodo Can, insieme alla collega Francesca Chillemi, sta girando alcune scene a Palermo, (dopo averne precedentemente girate altre anche a Roma e Civita Castellana in provincia di Viterbo), per l’inizio della serie Viola Come il Mare, versione televisiva del romanzo di Simona Tanzini dal nome Conosci l’estate, la cui partenza è stata prefissata per il mese di aprile.

Per l’attore turco sembrava andare tutto per il meglio fin quando non è arrivata la notizia di un suo ricovero per ricevere un’operazione chirurgica. Non è certo un mistero che Can soffra di diversi problemi di salute. Si ricordino infatti i due ricoveri subiti ai tempi di Daydreamer- Le Ali del Sogno, la soap opera turca che ha segnato l’inizio del suo successo, per un problema agli occhi.

Adesso è nuovamente ricoverato, ancora una volta sotto i ferri e si teme per la sua perdita del ruolo di Sandokan, la serie tanto attesa, firmata Luxe Vide, le cui riprese dovrebbero partire a giugno.

La causa del suo ricovero? Un problema al setto nasale. Non avendo ancora notizie in merito, il web ha detto la sua, sostenendo che l’operazione non sia a scopo salutare, bensì estetica.

Il motivo di tali ipotesi, tra i fan, riguarderebbe l’identità del chirurgo, ovvero il fratello di Diletta Leotta, chirurgo famoso soprattutto per i “ritocchini” che, di tanto in tanto, fa alle star.

Per il momento non è ancora chiaro lo scopo del ricovero, ma che sia per estetica o per salute, mancando ancora alcuni mesi per giugno, Can Yaman dovrebbe avere il tempo sufficiente e necessario per riprendersi, guarire e tornare, ancora più forte di prima, a giugno, nei panni della “Tigre della Malesia”: Sandokan.

Potrebbe interessarti anche...

Eurovision 2022: Achille Lauro, il suo stripper è Damiano dei Maneskin?

Can Yaman e Diletta Leotta ritorno di fiamma? Spunta una foto sul web. Ecco di cosa si tratta

Mediaset: Hande Erçel “elimina” Kerem Bürsin. L’addio definitivo tra gli attori Love is in the air. Ecco di cosa si tratta

Rai, sguardi hot e dichiarazioni d’amore: Mara Venier conquista due rockstar

Demet Özdemir, l’ex di Can Yaman, in una nuova serie tv tratta da un famoso film

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Can Yaman, Anticipazioni TV e Gossip CLICCANDO QUI