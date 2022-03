A cura di zara penna

Mediaset: Can Yaman e Francesca Chillemi. Il video per il Film fest di Viola come il mare spopola in rete.

Non riescono ad essere presenti al Film Festival di Bari per la prima assoluta dei primi due episodi di Viola come il mare, la serie tv prodotta dalla Lux Vide che andrà in onda su Canale 5 ad aprile.

Il Film fest di Bari, propone nuovi film e fiction internazionali ogni anno. Can Yaman, Francesca Chillemi e la loro serie tv Viola come il mare tra le nuove migliori proposte di serie tv italiane.

Non presenti fisicamente, i due protagonisti girano un video salutando e ringraziando sia i baresi che gli organizzatori del Film Fest.

“Non possiamo essere presenti lì fisicamente perché siamo ancora impegnati sul set di Viola come il mare, ma io e Can Yaman vi salutiamo e ringraziamo”.

Queste le parole della bella Francesca Chillemi, la giornalista Viola dal super talento nelle inchieste.

Il video in meno di un’ora è diventato virale, spopolando sui social.

Oltre 137mila tweet diffusi in ben cinque paesi.

Insomma, Can Yaman e Francesca Chillemi è una coppia che “sfonda” e il successo della loro serie è quasi scontata.

Ormai le fan di Can Yaman seguono ogni minimo lavoro del loro idolo rendendo l’attore turco un vero divo.

Dopo Viola come il mare, Can tornerà in Turchia per girare la nuova serie tv Disney Plus, El Turco, di cui Yaman sarà protagonista assoluto insieme ad una famosa attrice internazionale di cui non si conosce ancora il nome. Sembrerebbe, però, che ci sarà una famosa attrice turca accanto a Can Yaman, ovvero Hande Ercel di Love is in the air, la bella Eda, che ha recitato accanto a Kerem Bursin nella serie di Canale 5.

GUARDA IL VIDEO