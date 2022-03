A cura di zara penna

Rai: fuori Can Yaman dalla nuova serie con Luca Argentero. Fan dispiaciute. Ecco di cosa si tratta.

Brutte notizie per l’attore Can Yaman. In attesa di vederlo in Viola Come il Mare accanto a Francesca Chillemi, e nel remake di Sandokan, sembra che debba tornare in Turchia per una nuova soap, El Turco, prodotto dalla Disney Plus.

Mesi fa arrivò l’indiscrezione che Yaman fosse stato chiamato dal famoso regista Ferzan Ozptek per le Fate Ignoranti accanto al famoso attore italiano Luca Argentero.

Il regista ha raccontato che tra lui e Can è nata una bella amicizia, sbocciata durante le riprese della pubblicità della Pasta De Cecco, insieme a Claudia Gerini.

Purtroppo, però, Can Yaman non prenderà parte alla serie Fate Ignoranti. Pare, infatti, che abbia troppi impegni per poter far parte del progetto.

Tuttavia Ferzan Ozptek ha elogiato Can come persona e gli ha augurato il meglio per la sua carriera.

Il regista ha anche assicurato che prima o poi li vedremo lavorare insieme per il cinema.

Discorso a parte per Luca Argentero. L’attore è reduce dalla seconda stagione di Doc – Nelle tue mani e adesso si sta prendendo una pausa dopo diversi mesi trascorsi sul set. Tra non molto, però, potrebbe dover ritornare su quello di Doc-Nelle tue mani 3.

In attesa della nuova stagione di Doc, Luca Argentero reciterà anche in Le Fate Ignoranti con la regia di Ferzan Ozpetek. A tal proposito Luca Argentero afferma: “Provo un enorme piacere a lavorare di nuovo con lui. Mi prese che ero un super esordiente per "Saturno Contro", e tornarci adesso, con dieci anni di esperienza in più, è una bella soddisfazione".