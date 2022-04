A cura di zara penna

Mediaset: Giulia Stabile di Amici di Maria de Filippi in abito bianco. Il web si scatena. Il video.

La seconda puntata del serale di Amici, che è stata trasmessa in diretta su Canale 5 sabato 26 marzo 2022, ha visto come protagonista assoluta l’ex vincitrice del talent firmato Maria De Filippi.

Parliamo di Giulia Stabile. Durante la sfida tra Christian e Crytical per il ballottaggio finale, è comparsa sul palco Giulia Stabile in abito bianco.

Giulia ha ballato con Christian sulle note del brano "Stand by me". Solo dopo qualche secondo, i fan hanno ritrovato il collegamento con l'esibizione di "Forever Young" di Sangiovanni, quando un anno fa sia lui che Giulia concorrevano per la vittoria del programma cult della televisione italiana.

Da quel momento il web si è scatenato. Milioni di like e messaggi al video riproposto dalla pagina ufficiale Instagram di Amici. “Visione celestiale”, “tweet di apprezzamento per Giulia Stabile perché merita”, “se dite di non aver guardato SOLO Giulia, io non vi credo”. Questi alcuni dei tweet in tendenza da quando Giulia Stabile si è esibita sul palco della 21esima edizione del serale di Amici in un bellissimo abito bianco. La ballerina è la cover girl del nuovo numero di Cosmopolitan per il quale ha indossato un lungo abito bianco dalla linea a sottoveste con spalline larghe.

Poche volte Giulia è apparsa vestita in modo sexy in tv. Vederla in queste vesti ha letteralmente fatto impazzire i suoi tanti fan.

Nonostante le voci di una possibile gelosia di Giulia nei confronti di Soleil Sorge, agganciata da Sangiovanni per il nuovo video, pare evidente che la Stabile non ha nulla da invidiare alle forme del giudice de La Pupa e il Secchione.

