A cura di zara penna

Rai: Serena Bortone confessa “Ho avuto molte donne…”. La conduttrice di Oggi è un altro giorno si racconta a Chi.

E’ una delle conduttrici più amate e seguite di casa Rai. Conduce da settembre Oggi è un altro giorno su Rai 1. Serena Bortone si racconta alla rivista Chi.

"Chi sta con me si diverte - racconta al settimanale Chi parlando del suo privato -. Sono single, o meglio, in trattativa. Sono allergica ai rapporti tradizionali che devono durare una vita. All'idea di un rapporto che deve durare per sempre, io soffoco”.

Serena crede nell’amore e sostiene tutte le varie forme dell’amore: "Le gioie che ho provato grazie all'amore supereranno sempre il dolore, e le uniche stupidità che tollero sono proprio quelle sentimentali". Poi aggiunge: "Non ho mai considerato la maternità come un qualcosa di identitario. Esisto indipendentemente".

Tra le priorità della Bortone, invece, c'è sempre stata quella di lottare per i diritti di tutti. "Frequento i Pride dal 2000 – confessa -, da Miami a Roma. Non ho mai accettato che un Paese come il nostro non riconoscesse i diritti di tutti. Ora finalmente ci sono le unioni civili, ma l'assenza di certi riconoscimenti era una carenza anche per una cittadina come me".

Sembrerebbe che Serena stessa sia stata corteggiata da molte donne: "Ho avuto le mie corteggiatrici. Proprio in questi giorni ho chiesto consiglio a un'amica omosessuale su come affrontare una dichiarazione, ci tenevo a non ferire la sua sensibilità".

Insomma Serena è una donna intraprendente e determinata che ha sempre fatto valere le sue idee e che ha basato la sua carriera sulla sua stessa professionalità e umanità.

