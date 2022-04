A cura di zara penna

Mediaset: addio tra Sangiovanni e Giulia Stabile. E’ crisi tra gli ex di Amici di Maria De Filippi. Ecco cosa è successo.

Un ammore nato tra i banchi di scuola, la più famosa d’Italia, ovvero quella di Amici.

Giulia Stabile ballerina, e Sangiovanni cantante, si sono conosciuti nel talent show di Maia De Filippi. Entrambi in finale, entrambi vincitori delle proprie categorie. Una volta conclusa la loro esperienza nel talent di Mediaset, hanno proseguito il loro percorso insieme, continuando ad attirare la curiosità dei loro fan. Sono migliaia i followers dei due artisti, che seguono non solo il loro percorso lavorativo ma anche sentimentale. Commenti, like, polemiche, spesso offese. Le fan sono anche “invadenti”.

Sangiovanni, consapevole del fatto che la sua storia d’amore con la ballerina Giulia Stabile sia nata sotto i riflettori, reclama il suo diritto alla privacy: “Siamo due ragazzi normali e umani” – ha detto.

L’ultimo pettegolezzo che circola in rete lo ha visto avvicinarsi ad un’altra donna, Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello Vip. In realtà sarebbero solo in trattativa affinché la Sorge possa apparire nel prossimo videoclip dell’artista.

Visto che i social hanno creato non pochi problemi, la giovane coppia ha assunto un’importante decisione: “Ci esporremo molto meno sui social. Abbiamo capito che la privacy è una cosa bellissima in quanto possiamo vivere la nostra storia come una coppia normale”.

Una scelta comprensibile, ma che ancora una volta ha suscitato polemiche da parte delle fan che hanno ipotizzato addirittura una rottura tra Giulia e Sangiovanni. Non si conoscono i veri motivi di questa scelta, ma ciò che appare evidente è che i due artisti di Amici siano stati troppo nel mirino del gossip, e che nonostante questo freno imposto da Sangiovanni, le fan non arretrano di un centimetro e continuano a fare ipotesi.

