A cura di Franci Russo

Tutti sanno che l’attore comico, e apprezzato doppiatore, Massimo Lopez nel marzo del 2017, durante uno spettacolo teatrale in Puglia, ebbe un infarto. Massimo ha sempre dichiarato che in quella circostanza fu fortunato perché avrebbe dovuto trovarsi altrove, in un posto meno comodo per raggiungere un ospedale. Sul palco si accorse subito che qualcosa non andava, si scusò con il pubblico e subito fece chiamare un’ambulanza. Fu trasportato urgentemente all’ospedale Bonomo di Andria dove venne sottoposto ad un intervento di angioplastica.

Ma pochi sanno che a distanza di 5 anni, qualche mese fa, l’attore è stato colpito da un altro infarto. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Lopez ne parla per la prima volta e racconta che questo secondo episodio è stato ancora più drammatico del primo perché si trovava sul treno ed ha dovuto viaggiare per tre ore con una crisi cardiaca in corso. Si ritiene comunque un uomo fortunato. "Credo che mi abbaia salvato una mano santa", ha affermato.

Ora l’attore, che ha compiuto 70 anni lo scorso gennaio, dopo aver affrontato un percorso di recupero sta bene ed è impegnato in una tournée con l’amico Tullio Selenghi. “Per me è un fratello. Anzi, di più: è il nonno che non ho mai avuto – racconta al Corriere -. È una delle gag che facciamo da tempo. Tullio non è solo un amico, per me è una protezione. Con lui e Anna Marchesini c’era una familiarità che negli anni è diventata affetto profondo, legame vero”.