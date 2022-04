A cura di zara penna

Mediaset: Demet Özdemir, la festa del suo matrimonio durerà due giorni. Parla l’ex di Can Yaman.

La coppia Demet Özdemir e Oğuzhan Koç è stata vista a Bebek.

Come già annunciato in precedenza, Demet di DayDreamer e il suo compagno, il cantante Oguzhan, convoleranno a nozze in estate. Un giornalista ha chiesto se la cerimonia nuziale durasse quattro giorni, come prevedono le usanze turche.

Demet Özdemir nel rispondere ha dichiarato: "Potrebbero essere due giorni, non quattro giorni. Vogliamo trascorrere una giornata divertendoci con i nostri amici, vogliamo lasciare il tempo per tutti. Ecco perché sarebbe brutto dire qualcosa ora e non farlo dopo".

La bella ex di Can Yaman concede così qualche indiscrezione in più sul suo matrimonio. Una cerimonia di due giorni che cercherà di coinvolgere tutti gli amici e i parenti.

Dalla notizia di questo matrimonio le fan di DayDreamer, e in particolare di Can Yaman e Demet Ozdemir, hanno perso del tutto la speranza di un loro ritorno di fiamma.

Per anni hanno sperato che i due si riavvicinassero. Come è noto a tutti, Can Yaman e Demet Ozdemir hanno avuto una relazione finita per un presunto tradimento di lui.

Arrivato in Italia, Can Yaman ha conquistato il cuore di Diletta Leotta. La loro relazione è stata al centro del gossip per mesi, tanto che è stata definita da molti fasulla, una storia d’amore mediatica con scopi pubblicitari.

Parallelamente in Turchia Demet si è unita a Oğuzhan. Anche la loro storia d’amore è stata spesso attaccata. Tra alti e bassi, la relazione va avanti e, dopo un periodo di allontanamento, i due ritornano insieme annunciando il loro matrimonio. Una proposta fatta nella giornata di San Valentino, quando Oguzhan ha organizzato una festa per poi chiederla in moglie. Ovviamente Demet ha accettato e ora i due giovani promessi sposi organizzano il loro giorno più importante.

Potrebbe interessarti anche:

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? Ecco come ha reagito la sorella di Belen

Rai: contesa tra Bianca Guaccero e Roberta Morise per un nuovo programma. Ecco di cosa si tratta

Fedez: prima uscita con Chiara Ferragni dopo l'intervento. Ma spunta un terzo incomodo

Mediaset: scoppia l’amore ad Amici di Maria De Filippi dopo il serale. Fan entusiaste. Ecco chi sono

Mediaset: Kerem Bürsin di nuovo in Spagna. L’ex di Hande Erçel nel film con Antonio Banderas

... e potrai leggere tantissime altre notizie su Gossip, Anticipazioni e Programmi TV CLICCANDO QUI