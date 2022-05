A cura di Benedetta Esposito

Il programma di Canale 5, Grande Fratello, ha visto nel tempo la partecipazione di molti personaggi singolari. Tra questi nel 2015 Rebecca De Pasquale, una dei concorrenti del Grande Fratello 14. È per questo che oggi è conosciuta e famosa, ma la sua permanenza nella “Casa”, non è l’unico motivo.

Benché siamo nel ventesimo secolo, molte persone vivono ancora con una mentalità direi quasi da Medioevo e quando qualcosa o qualcuno appare in un certo senso diverso, anticonformista o comunque non conforme alla massa, diventa notizia.

Questo è ciò che è successo a Rebecca. Alcune vicende della sua vita l’hanno trasformata in notizia, chiacchiera, pettegolezzo.

Rebecca nasce con un altro nome, ovvero Sabatino, il 14 luglio 1979 ad Eboli e, dopo essersi diplomato presso un liceo scientifico, studia canto lirico al conservatorio, per poi prendere i voti e diventare “Don Mauro” fino all’età di 21 anni, quando li lascia per tornare a casa dalla sua famiglia.

Fortunatamente, nonostante la stragrande maggioranza di individui ancora arretrati, ve ne sono tantissimi altri che apprezzano Rebecca per quello che è, seguendola, passo passo, sui social, dei quali lei ne ha fatto quasi un diario personale virtuale, pubblicando numerosissimi video in ogni parte della giornata e in qualsiasi occasione. Mentre cucina, pulisce casa, prepara qualche deliziosa ricetta, si fa i capelli, o semplicemente per scambiare due chiacchiere.

Per i più curiosi, la De Pasquale ha anche pubblicato un libro dal nome Io Mi Battezzo Rebecca e per capire di cosa tratta, basta pensare alle sue parole: “In questo libro vi apro il mio cuore, la mia anima, vi regalo il mio passato, foto, racconti, ricette e aneddoti, dalla nascita ad oggi, passando per l’infanzia, l’adolescenza, il Grande Fratello, gli amori, la famiglia, le passioni, i sapori e i dissapori. Cosa succede quando vi rendete conto di essere prigionieri in un corpo che non sentite vostro?”.

Oggi, 17 maggio, è apparso un altro video sul profilo Instagram dell’ex concorrente del Grande Fratello, una forma di propaganda per abolire ogni forma di discriminazione, omofobia, transfobia e lgbt: “Oggi è una giornata speciale, è la giornata contro l’omotransfobia, in parole povere significa che vi sono ancora persone che vengono derise da parte di omofobi, di cattivi. Dobbiamo ancora sentirci dire volgarità, offese gratuite, solo perché noi amiamo magari la libertà, solo perché tra virgolette siamo diversi, ma sopra sta terra siamo tutti tali e quali alti, bassi, un po' più in carne, un po' meno in carne, gay non gay, ognuno di noi ha la propria coscienza. Bisogna sapere vivere, affrontare e mettere ko gli ignoranti perché tutti hanno il diritto di vivere e non dobbiamo aver paura di confidarci con la famiglia. Ai ragazzi gay fatevi rispettare e mettete ko l’ignoranza, l’inciviltà”.

