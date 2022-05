A cura di Benedetta Esposito

Enzo Salvi, cabarettista, comico, doppiatore e attore è oggi uno dei personaggi italiani più divertenti sia del grande che del piccolo schermo.

E pensare che, da piccolo, i suoi interessi erano completamente differenti, tanto diplomarsi in un istituto agrario, per poi lavorare come giardiniere a Roma, nella sua città natale.

Se oggi Enzo è quello che è, sicuramente bisogna ringraziare alcuni dei suoi amici di vecchia data i quali non potendo far a meno di ridere quando erano in sua compagnia e notando il suo aver sempre una battuta pronta, lo convinsero ad intraprendere la carriera di cabarettista.

Gli amici avevano ragione. Lo stesso Salvi, lavorando in alcuni locali romani, si rese, anch’egli, conto di avere talento, di essere apprezzato e di essere capace di far ridere e sorridere chiunque.

Da allora, non si è più fermato, anzi, è andato avanti e con il tempo, conoscendo tante persone, la sua carriera è decollata, portandolo a raggiungere gradini sempre più alti e a diventare attore comico sia per il cinema che per la televisione.

Il suo successo si accresce a partire dall’anno 2000, quando, per sua grande fortuna, si ritrova a recitare insieme ad altrettanti strepitosi attori comici come Christian De Sica, Massimo Boldi, Vincenzo Salemme e Biagio Izzo nei cosiddetti “cinepanettoni”, i film di Natale che furono trasmessi per alcuni anni nelle sale cinematografiche, collezionando cifre spettacolari di ascolti e, ovunque, il tutto pieno.

Purtroppo, al contrario delle aspettative e, come tutte le cose belle, la produzione di questi film comici è finita, ma non certo la carriera di Enzo che, comunque, ha continuato a recitare e ad interpretare ruoli comici.

Enzo Salvi su Instagram insieme al suo migliore "amico" Bonnie

Negli ultimi due anni, sul profilo Instagram e sulle altre pagine social del comico, oltre alle copertine dei suoi successi o alle scene di alcuni suoi film, sono comparse tantissime foto che lo ritraggono insieme a colui che considera il suo migliore amico Bonnie. Ed oggi, 18 maggio, ve ne è una che li ritrae insieme ad Ostia, con annessa una frase: “Auguri di buon compleanno amore mio. Per i tuoi due anni. Bonnie”.

Vi starete chiedendo come sia possibile che il migliore amico di un uomo adulto sia un bambino così piccolo. Ma non si tratta di un bambino, bensì del suo pappagallo, dal corpo rosso e le ali azzurre.

Come si dice: il cane è il miglior amico dell’uomo, ma per Salvi è il suo volatile, con il quale trascorre molto tempo e, addirittura, lo porta anche a spasso durante le sue uscite.

Bonnie è il secondo pappagallo che l’attore ha preso sotto la sua “ala” dopo che, circa un paio di anni fa, il primo, Fly, fu preso a sassate da un ragazzo venticinquenne del Mali e che l’attore denunciò prontamente ai carabinieri.

I follower hanno già fatto i loro auguri, quindi, ora tocca a noi: tantissimi auguri Bonnie.

