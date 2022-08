A cura di Gilda Riga

Fedez torna ad aprire una linea diretta con i suoi fan. E lo fa attivando un box domande sulle Ig Stories, nel corso del quale ha risposto ad alcuni quesiti posti dai suoi followers.

Il rapper meneghino, che dal prossimo 15 settembre tornerà sugli schermi di Sky con la nuova edizione di X Factor, è senza dubbio insieme alla moglie Chiara Ferragni uno dei personaggi più seguiti e amati dagli internauti, ma anche tra i più chiacchierati e, per alcuni aspetti, controversi.

Come dicevamo in apertura, Fedez ha risposto ad alcune domande dei suoi seguaci, in particolare in merito alle vicissitudini che ha dovuto affrontare negli ultimi mesi a causa dell’asportazione di un tumore al pancreas. Un intervento chirurgico piuttosto delicato, che ha lasciato un segno indelebile nella sua mente e anche sul suo corpo (la vistosa cicatrice all’altezza dell’addome ne è la chiara testimonianza).

Fedez, com'è cambiata la sua vita dopo il tumore al pancreas

“Fortunatamente non sono diventato diabetico – dice il rapper -, però devo sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione. Diciamo che non posso fare più il pazzerello con cibo e alcol, ma non è che prima mi lasciassi andare più di tanto. Mancandomi diversi organi ed un pezzo di intestino, ogni volta che vado al bagno è una festa!”.

Poi, a chi gli chiede dell’eventualità di avere il terzo figlio dopo Leone e Vittoria, interpella proprio al primogenito sulla questione: “Vorresti un fratellino o una sorellina?”. E se inizialmente il piccolo Leo risponde “Non lo so”, poi salta addosso al papà infliggendogli un calcio alle parti basse. Ed allora Fedez scherzosamente dice “Mi sa niente terzo figlio!”.

La polemica sul video in un luogo pericoloso di Ibiza

Inevitabilmente, l’attenzione dei follower si è spostata anche su una vicenda che ha visto protagonisti Fedez e Chiara Ferragni negli ultimi giorni, e che ha generato un bel po’ di polemiche. I Ferragnez, infatti, si sono fatti immortalare nel corso di un’escursione in uno dei punti più panoramici ma anche più estremi di Ibiza, quando solo poche ore prima un ragazzo aveva perso la vita precipitando in un dirupo sull’Altopiano di Asiago e Vicenza. “Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione – spiega il rapper -. Ci siamo affidati alla sua esperienza, e quindi non vedo dove sia il problema francamente”.

Poi un’ultima chiosa sull’imminente inizio di X Factor: “Sono molto gasato, non vedo l’ora che sia il 15 settembre. Sarà una figata! Ho veramente riassaporato quello che era il vecchio X Factor. Mi sono divertito molto a farlo”.