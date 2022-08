A cura di Franci Russo

Arisa apre la rassegna Peschici Jazz del 25 – 26 agosto 2022 scorso, incantando il numerosissimo pubblico presente.

Molto dimagrita rispetto a come l’abbiamo vista in Ballando con le Stelle, dove è stata protagonista assoluta del talent show di Milly Carlucci aggiudicandosi la vittoria con il ballerino Vito Coppola, Arisa si è presentata con un nuovissimo look: capelli cortissimi biondo platino, minigonna di jeans, canottiera nera e stivaletti.

La sua esibizione ha incantato letteralmente il pubblico. Ma Arisa ha fatto di più: è scesa da palco ed ha cantato alcuni suoi brani tra la folla, facendo partecipare anche anche alcune sue fan.

Cantante e autrice di molti suoi brani, Arisa è oggi una delle artiste del panorama musicale italiano più apprezzate.

Personaggio molto eclettico e provocatore, ultimamente la cantante molisana ha preso contezza del suo corpo ed ha fatto parlare di sé per alcuni suoi scatti fotografici.

Arisa “gioca” con il suo corpo dopo essere dimagrita

In una foto su Instagram la cantante si mostra senza veli e dichiara di sentirsi sia donna che uomo. "Sono donna ma anche uomo e non c'è niente di sbagliato in me", sottolinea Arisa nella didascalia di un post dove a essere coperte sono solo le sue parti intime e il seno. Tanti i commenti dei fan entusiasti, tra cui quello di Mara Venier con il messaggio: “Bella”, e un cuoricino rosso. Ma ci sono stati altri commenti che hanno rinfacciato alla cantautrice di aver ritoccato il video. A costoro Arisa ha risposto pubblicando la foto originale (praticamente identica) e aggiungendo un sarcastico "non vi preoccupate, è tutto a posto. Sono troppo fica”.

Arisa attualmente è single. Da qualche mese ha interrotto una breve ma intesa relazione con il ballerino Vito Coppola, dalla quale ne è uscita molto provata. Queste le sue parole: “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio”.

E noi le auguriamo di trovare presto il suo uomo ideale che riesca a renderla felice per sempre.