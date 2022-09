E’ andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. I fan del talent show hanno avuto un motivo in più per restare incollati allo schermo: la presenza di Can Yaman in studio.

L’attore turco ha assegnato ben quattro maglie per gli alunni più meritevoli, prima di essere suo malgrado protagonista di un episodio piuttosto imbarazzante. Ma scopriamo cosa è successo.

Can Yaman, imbarazzo in studio per il divo turco

Maria De Filippi, che aveva chiesto all’insegnante di danza Alessandra Celentano se avesse finalmente trovato l’amore questa estate, ha introdotto Can Yaman calcando la mano sul suo grande fascino. La Celentano non si è fatta sfuggire l’occasione: ha stretto la mano al divo turco e ha dichiarato pubblicamente che Can è il suo nuovo fidanzato, mettendo in grande imbarazzo l’ospite di Amici.

Nel frattempo, il protagonista dell’attesissima fiction Viola come il mare, in cui reciterà al fianco di Francesca Chillemi, e che debutterà in prima serata su Canale 5 il prossimo 30 settembre, ha ribadito che lascerà l’Italia per circa sei mesi (lo aveva già annunciato alcuni giorni fa attraverso un post su Instagram) per trasferirsi a Budapest, in Ungheria, e dedicarsi ad un nuovo progetto: la serie tv El Turco, che andrà in onda su Disney +.

Can ha voluto comunque rassicurare le sue tantissime fan italiane: appena sarà possibile tornerà per qualche giorno a Roma.