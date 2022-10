Andrà in onda nella serata di domani, venerdì 21 ottobre, il quarto episodio di Viola come il mare. La serie tv light crime con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, dopo aver fatto registrare al debutto un vero e proprio boom di ascolti (3.403.000 telespettatori con uno share del 20,41%) ha visto calare progressivamente il numero di spettatori, che si sono assestati su una media di 2,7 milioni a settimana, con uno share del 16% circa.

Un risultato che resta comunque soddisfacente per i vertici di Mediaset, anche se non è sufficiente ad aggiudicarsi la sfida del prime time del venerdì con Tale e Quale Show, varietà condotto da Carlo Conti in onda su Rai 1.

Viola come il mare: le anticipazioni della puntata di venerdì 21 ottobre

Viola è decisa a concedersi un weekend romantico con Raniero, ma tutto sembra remare contro di lei: un fastidioso raffreddore, l’intricato omicidio della ristoratrice Luisa Palazzo e uno strano clima in redazione. Quando tutto sembra risolto, la giornalista è comunque costretta a desistere. Intanto, l’ispettore Francesco Demir continua la sua indagine privata sui trafficanti, ma si rifiuta di frequentare ancora Farah. Si attiva per cercarla solamente quando la ragazza scappa dal centro di accoglienza. Nel frattempo, mentre indaga sul tentato omicidio dell’avvocato Graziosi, Viola scopre una sorprendente verità sul conto dell’amica e collega Tamara. Infine, comprende che è arrivato il momento di parlare a Raniero della sua malattia: ma gli eventi precedono le sue intenzioni.