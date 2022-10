Can Yaman scende in campo in prima persona e rompe il silenzio su Viola come il mare, la fiction light crime in onda il venerdì in prima serata su Canale 5, che lo vede protagonista insieme a Francesca Chillemi.

Gli ascolti in progressivo calo della serie tv hanno allarmato e non poco i fan, molti dei quali temevano che Mediaset potesse addirittura assumere la drastica decisione di cancellare l’appuntamento settimanale. A fare chiarezza ci ha pensato direttamente l’attore turco, che sui social ha condiviso un comunicato stampa dove viene svelato quale sarà il futuro della serie.

Viola come il mare, crollano gli spettatori: Mediaset chiude la serie?

Viola come il mare, prodotta da Lux Vide per Rti, rappresenta di fatto il titolo di punta della stagione autunnale delle fiction targate Mediaset. Il 30 settembre, la serie tv ha debuttato facendo registrare un vero e proprio boom di ascolti (3.403.000 telespettatori, share del 20,41%). Tuttavia, nel corso della seconda e terza puntata, c’è stato un calo evidente e costante di spettatori, che ormai si sono assestati su una media di 2,7 milioni a settimana, con uno share del 16% circa.

Si tratta di un crollo di quasi un milione di spettatori rispetto alla puntata d’esordio della fiction, tanto che molti fan di Can Yaman e Francesca Chillemi avevano cominciato a temere che Mediaset potesse decidere di cancellare la serie.

Viola come il mare: Can Yaman esce allo scoperto. Ecco cosa accadrà

Voci che sono state messe a tacere dal divo turco, che su Instagram ha fatto chiarezza sul futuro di Viola come il mare: “Il venerdì sera continua la programmazione della serie in prima tv”, si legge nella nota stampa condivisa da Yaman, dove si esalta anche il successo della fiction sulla fascia di pubblico 25-54 anni e in particolar modo sulle donne di questa fascia d'età, dove riesce a totalizzare il 21%”.

Insomma, i fan possono dormire sonni tranquilli. La prima stagione della fiction continuerà ad andare regolarmente in onda il venerdì sera su Canale 5. E nonostante sia evidente un progressivo calo di ascolti, è già in lavorazione la seconda stagione, come annunciato dal produttore in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.