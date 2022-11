E’ un periodo ricchissimo di impegni per Chiara Ferragni, che a stretto giro dovrebbe raggiungere la cifra record di 30 milioni di follower su Instagram, è concentrata sulla crescita del suo brand e sulla famiglia, ma non disdegna di concedersi qualche momento di relax.

La scorsa settimana, infatti, la moglie di Fedez è volata, insieme ad alcuni amici, in Giordania, alla scoperta delle bellezze del Paese. “Visitare questi luoghi è stato un mio sogno per tantissimo tempo, e finalmente sono riuscito a realizzarlo” ha scritto Chiara, che ha condiviso su Instagram alcuni scatti del soggiorno mediorientale.

L’imprenditrice digitale è attesa a febbraio da un appuntamento che metterà a dura prova la sua tenuta mentale: co-condurrà, infatti, la 79esima edizione Festival di Sanremo. Amadeus l’ha scelta per farsi affiancare nelle due serate più importanti della kermesse canora, la prima e l’ultima. La Ferragni uscirà dalla sua comfort zone per confrontarsi in vesti a lei poco convenzionali sul palco più prestigioso d’Italia. Difficile non farsi intimorire per chi è avvezzo a quell’ambiente, figurarsi per Chiara che di fatto è alla sua prima esperienza televisiva. Ed infatti per l’influencer inizia a farsi sentire la pressione.

Chiara Ferragni: cresce l'ansia per il Festival di Sanremo

“Guys, tra tre mesi esatti, il 7 febbraio, inizia il Festival di Sanremo. Aiuto!” ha detto l’influencer in una Ig story, condividendo con i propri follower l’ansia e la “paura” per l’arduo compito che l’aspetta.

Il video in intimo fa impazzire i fan

Nel frattempo, nel suo quotidiano lavoro sui social, la Ferragni ha condiviso un reel con indosso un intimo mozzafiato, che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Chissà, sarà un modo per alleggerire la tensione in vista di Sanremo!