A cura di Gilda Riga

E’ il giorno del quarto anniversario del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper e l’imprenditrice digitale si sposarono nella splendida cornice della cittadina di Noto, in Sicilia, il primo settembre 2018, e con loro c’era anche il primogenito Leone, nato il 19 marzo dello stesso anno.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Il 2022 non è stato un anno affatto semplice per i Ferragnez: il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto Federico lo scorso aprile, dopo aver scoperto di essere affetto da un raro tumore neuroendocrino del pancreas, e la successiva lunga convalescenza, hanno messo a dura prova l’intera famiglia. Ma per fortuna, il periodo buio sembra essere ormai alle spalle.

Anniversario di matrimonio: le dediche social dei Ferragnez

Ovviamente, Fedez, sempre attivissimo sui social, ha dedicato un lungo post alla moglie su Instagram proprio in occasione del quarto anniversario di matrimonio: “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase ‘nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia’ è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai.

Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry”.

Anche Chiara Ferragni, ha voluto celebrare l’importante ricorrenza condividendo un video della cerimonia di nozze, che in pochissimi minuti ha superato quota 20 mila visualizzazioni, accompagnandolo da un breve messaggio per il marito: “Buon anniversario amore mio. Quattro anni da coppia sposata e sei insieme come coppia. Non c’è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre”.