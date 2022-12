Per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è tempo di raccontarsi. Soprattutto adesso che aspettano il loro primo figlio. E quale posto migliore del salotto di Verissimo per confidare le loro emozioni e la felicità per la nascita del loro primogenito.

Come anticipato ieri, i Basciagoni saranno ospiti, sabato 3 dicembre alle 14,05, del programma di Silvia Toffanin. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Instagram ufficiale del talk: “Sono in attesa del loro primo figlio insieme, e non potrebbero essere più felici”.

Sophie e Alessandro hanno annunciato che si apprestano a diventare genitori (per Basciano è la seconda volta) condividendo sui social il video dell’ecografia. La 21enne influencer (ne compirà 22 il 22 dicembre) ha anche postato la prima foto con il “pancino” in bella mostra, svelando che è arrivata alla sedicesima settimana di gravidanza.

La notizia della nascita del piccolo/a di casa Basciagoni ha fatto il giro dei social. Tantissimi i messaggi di congratulazioni giunti alla coppia dai loro tantissimi fan e da alcuni degli ex coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip: Sophie e Alessandro si sono incontrati e innamorati proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, e molto presto, sicuramente dopo la nascita del bebè, convoleranno anche a nozze. Basciano ha già chiesto la mano della sua amata durante la sfilata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Per i fan dei Basciagoni, dunque, l’appuntamento è per sabato 3 dicembre, alle ore 14,05, su Canale 5.