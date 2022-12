Era il 17 settembre scorso quando arrivò come un fulmine a ciel sereno la notizia che alla piccola Aylin Mavi, nipotina di Hande Erçel, figlia della sorella Gamze (anche lei influencer di successo) e dell’interior designer Caner Yildirim, era stato diagnosticato un raro tumore infantile.

La malattia della piccola Aylin Mavi

La scoperta è avvenuta poco prima dell’estate, quando a causa di un sospetto gonfiore all’addome, la bambina fu portata dai genitori in ospedale per eseguire dei controlli più approfonditi. In seguito agli accertamenti le fu diagnosticata una rarissima forma di tumore infantile, e di lì a poco, la piccola Mavi ha iniziato il ciclo di cure per debellarlo.

Come si è appreso in seguito, la malattia era curabile, e la bambina sta tornando piano piano a condurre una vita normale. Sua zia Hande, a lei legatissima, decise di mettere in stand-by la sua carriera da attrice, modella e influencer per dedicarsi anima e corpo ad Aylin Mavi (si chiama così in onore della nonna defunta). Ma ora che le condizioni di salute della piccola sono in netto miglioramento, la diva turca è pronta a tornare sul set, dal quale manca dai tempi delle riprese di Love is in the air, amatissima fiction trasmessa in ben 85 Paesi nella quale ha recitato con il suo ex fidanzato Kerem Bürsin.

Hande Erçel, il commovente messaggio per la nipotina

Tre giorni fa, la piccola Mavi ha festeggiato il suo terzo compleanno, e i genitori le hanno organizzato una bellissima festa. Hande le ha dedicato un bellissimo messaggio di auguri condividendo su Instagram una foto mentre tiene in braccio la sua amata nipotina: “Ragazza libera Mavi, ovunque tu voglia che io sia per te, ovunque tu voglia vedermi, ogni volta che avrai bisogno di me, sarò sempre esattamente dove stai cercando. Ti amo, zia".

Il messaggio ha commosso i follower dell’attrice (ne ha quasi 30 milioni solo su Instagram). Il nostro augurio è che la piccola e dolcissima Aylin Mavi possa rimettersi al più presto, e che possa tornare il prima possibile a condurre una vita normale.