Hande Erçel è finalmente pronta a tornare sul set. L’attrice turca manca dal piccolo schermo dai tempi di Love is in the air, fortunatissima fiction (adesso approdata anche in Russia) nella quale ha recitato al fianco del suo ex fidanzato, Kerem Bürsin.

La diva ha deciso di prendersi una lunga pausa per stare accanto alla nipotina Aylin Mavi, alla quale, la scorsa estate, è stato diagnosticato un raro tumore infantile. Per fortuna, le condizioni di salute della figlia di Gamze e Caner Yildirim sono in netto miglioramento, ed Hande, in alcune recenti interviste, si è detta pronta a tornare davanti alla macchina da presa.

Hande Erçel, nella nuova serie tv il suo ex partner

Ma in quale nuovo progetto televisivo la vedremo? L’attrice sta discutendo gli ultimi dettagli del contratto, ma ormai la firma sembra essere imminente. Hande sarà la protagonista di İçimdeki Yabancı (titolo in inglese, The Stranger Within), nuova serie tv prodotta da TIMS&B Production, ispirata al film del 2007 The Brave One con Jodie Foster. Al fianco della diva turca, nel ruolo di protagonista maschile, ci sarà una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Burak Deniz, che ha già lavorato con Hande nella serie tv Aşk Laftan Anlamaz, trasmessa in Turchia nel 2016. L’attore, di recente, ha anche recitato in Le Fate Ignoranti – La serie, ispirata all’omonimo film diretto da Ferzan Özpetek.

Burak Deniz, interpellato sulla possibilità di lavorare nuovamente con Hande, ha detto: “Non è ancora chiaro se ci sarà o meno. Ma dal momento che la notizia è trapelata, è inevitabile che se ne parli. In passato è stato molto piacevole lavorare con lei, e di tanto in tanto ci sentiamo parlando della possibilità di recitare nuovamente insieme. Vediamo se questa possibilità si concretizzerà. Io me lo auguro”.