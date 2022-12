Non sembra volersi arrestare il gossip su Hande Erçel. La diva turca è finita nuovamente al centro della cronaca rosa, ma questa volta non c’entra il suo ex fidanzato e partner nella fiction Love is in the air, Kerem Bürsin.

Negli ultimi giorni i media turchi hanno lanciato un’indiscrezione relativa ad una possibile liaison con Kartal Özmızrak, giocatore di basket che milita nel Bahçeşehir Basketball, squadra della Turkish Basketball League, la massima serie del campionato turco di pallacanestro. Ma l’attrice, intercettata da alcuni giornalisti, ha rotto il silenzio sulla vicenda, smentendo, di fatto, le voci una possibile relazione con il cestista turco. “Si parla di un mio caro amico, che è un giocatore di basket di grande talento. Danno notizie senza rendersi conto che le persone hanno una vita, e onestamente questa cosa mi rende triste. Non esiste una cosa del genere, si tratta solo di un caro amico. Ci tenevo a fare questa precisazione da quando è apparsa la notizia”, ha detto l’attrice.

Hande Erçel "pazza" di un famoso attore

Pensavate fosse finita qui? E invece no. Dalla Spagna giunge una nuova “bomba gossip” sulla diva turca. Secondo il portale crushnews, Hande si starebbe frequentando con un noto attore scozzese. Lui è Sam Roland Heughan, classe 1980, conosciuto per il suo ruolo da protagonista nei panni di Jamie Faser nella serie drammatica di Starz, Outlander, per la quale ha vinto il People's Choice Award come attore preferito di TV via cavo di fantascienza/fantasy e il Saturn Award come miglior attore televisivo. Inoltre, ha ricevuto una nomination per il Critics' Choice Television Award come miglior attore in una serie drammatica.

Ma esattamente da dove scaturiscono questi rumors? Hande lo segue su Instagram, e fin qui nulla di particolarmente rilevante. Ma tra i fandom dell’attrice avevano già drizzato le antenne quando hanno notato che gli outfit indossati dall’attrice turca in alcuni shooting fotografici sono basati proprio su quelli che indossa la protagonista di Outlander, l’attrice irlandese Caitriona Balfe (come potete notare dalla foto in basso). Anche l’account Twitter ufficiale di Outlander ha postato una foto in cui ci sono Hande Erçel e Caitriona Balfe mentre indossano lo stesso abito con la didascalia “Correct”. Si tratta di una coincidenza? Hande è solo una fan della serie o nutre un reale interesse per Sam Heughan? Noi riteniamo si tratti di un semplice pettegolezzo, anche se, mai dire mai…