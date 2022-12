Nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai tutti contro tutti. Le liti tra i concorrenti sono all’ordine del giorno, e Daniele Dal Moro, dopo aver dato completamente di matto scagliandosi con veemenza contro Oriana Marzoli, ha messo nel mirino anche Nicole Murgia, stroncando sul nascere ogni possibilità sul fatto che tra loro possa nascere una liaison, con grande dispiacere della vippona.

Dopo aver iniziato la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia in sordina, Daniele Dal Moro è venuto fuori alla distanza, rivelandosi uno dei protagonisti della settima edizione del Gf Vip. L’ipotesi di un possibile flirt con Oriana Marzoli è naufragata con l’ingresso di Luca Onestini, verso il quale la modella venezuelana sembra nutrire un certo interesse.

Daniele Dal Moro gela Nicole Murgia

A distanza di settimane, quando sembrava che il rapporto tra Dal Moro e la Marzoli (quest’ultima venuta quasi alle mani con Antonella Fiordelisi) stesse migliorando, questa notte l’ex tronista ha perso le staffe, scagliandosi contro Oriana. A Daniele non è sfuggito che, subito dopo la lite con la Marzoli, Nicole Murgia si è esposta per consolare la venezuelana. Circostanza che ha fatto nuovamente infuriare Dal Moro, che ne ha “raccontate quattro” anche all’ex volto di Tutti pazzi per amore. “Se vuoi che non ci parliamo neanche più per me possiamo tranquillamente farlo. A te non ti ho mai detto nulla, nella discussione fra me e Oriana tu non c’entri nulla. Io di te non mi fido, se questa cosa me l’avesse detta una Wilma di cui mi fido, ci avrei creduto. A te non credo”.

Nicole è rimasta letteralmente di stucco dopo le accuse che le ha mosso Daniele. Circostanza amplificata ancora di più dal fatto che la vippona sembrava nutrire un certo interesse nei confronti di Dal Moro, tanto da andare in confusione quando lui ha iniziato ad ignorarla. I due vipponi chiariranno o il rapporto è definitivamente compromesso?