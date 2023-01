Giulia De Lellis ha scelto i Caraibi per trascorrere le vacanze di Natale. La nota influencer, nonché ex gieffina, è volata ai tropici con il fidanzato Carlo Beretta per godersi il sole e le acque cristalline. Non immaginava, però, che quella che doveva essere un momento di svago e relax, si sarebbe trasformato in un vero e proprio incubo. Tantissimi gli imprevisti di natura logistica capitati alla coppia, che ha avuto difficoltà anche con il volo che avrebbe dovuto riportare Giulia e il fidanzato in Italia.

Giulia De Lellis, lo sfogo su Instagram

Ecco il lungo sfogo dell’influencer condiviso su Instagram con i suoi oltre cinque milioni di follower: “Questa vacanza ai Caraibi è stata una tragedia comica continua. Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito. Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli. Non vi sembra un film già visto? Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo. Anche le valigie non sono arrivate! Dieci giorni dall’altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so”.