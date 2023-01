Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 11 gennaio, si è materializzata una circostanza che era ormai nell’aria da diverse settimane.

Federico Dainese ha comunicato alle proprie corteggiatrici una decisione che riguarda il suo percorso nell’amatissimo dating show di Maria De Filippi. Dopo quattro mesi il tronista ha deciso di abbandonare il programma, congedando Elena e Vincenza, le due corteggiatrici “superstiti”.

Federico Dainese lascia il trono di Uomini e Donne

“Rispetto all’ultima puntata, quando te ne eri andata, non mi sono sentito di venirti a riprendere. Nel mio quotidiano, una persona che mi parla come hai fatto tu l’altra volta, non la vado a ricercare. Poi sono stato zitto, il mio stare zitto non è non avere pensieri, emozioni o sentimenti… volevo ascoltare cosa avevi da dire. Non ti avrei mai seguita. Facendo così mi rimarrebbe Vincenza. Non sono pronto a dirti che, a breve, posso sceglierti. Non ho i sentimenti così forti da dire: ‘Ok, usciamo da qui. Va bene, puoi essere la mia fidanzata’. Per dimostrare che non sono superficiale e che non mi baso solo sull’aspetto estetico. In primis facevo una scelta sbagliata prima per voi. E, poi, per la redazione, la produzione”.