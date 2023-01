Iniziato il conto alla rovescia in vista della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora prenderà il via il prossimo 7 febbraio, e sono già iniziate le prove generali.

A testimoniarlo sono alcuni scatti condivisi da Chiara Ferragni sul suo account Instagram. L’influencer e imprenditrice digitale si mostra in compagnia di Amadeus, Gianni Morandi, Francesca Fagnani e Chiara Francini, probabilmente per effettuare un servizio fotografico. Assente Paola Egonu.

La moglie di Fedez sarà co-conduttrice nelle due serate più importanti del Festival, la prima e l’ultima. Mercoledì 8 febbraio sarà il turno di Francesca Fagnani, il 9 quello di Paola Egonu e il 10 quello di Chiara Francini.

Le co-conduttrici del Festival di Sanremo

Chiara Ferragni è stata la prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 annunciata ad essere annunciata da Amadeus. L’influencer aprirà e chiuderà la kermesse, e il suo debutto sul palco dell’Ariston è fissato per il 7 febbraio, la serata che vedrà esibirsi 14 dei 28 artisti in gara.

Francesca Fagnani, grazie al successo del suo programma, Belve, ha visto crescere la sua popolarità al punto da spingere Amadeus a farle la proposta di calcare il palco dell’Ariston per la serata dell’8 febbraio.

Paola Egonu è uno dei talenti più rappresentativi del volley italiano degli ultimi anni. Nata a Cittadella, in provincia di Padova, da genitori di nazionalità nigeriana, Paola ha iniziato a muovere i primi passi proprio nella sua città natale. Il suo talento non è passato inosservato, e nel 2015 ha vinto la medaglia d’oro al campionato mondiale con la nazionale under 18. Nel 2018, invece, si è portata a casa l’argento al campionato mondiale femminile di volley. Debutterà al Festival giovedì 9 febbraio.

Chiara Francini è una delle attrici più conosciute in Italia, tutt’altro che estranea al mondo della televisione (a differenza di Chiara Ferragni e Paola Egonu). Chiara si è sempre alternata tra cinema, teatro e tv. Amadeus l’ha voluto al suo fianco sul palco dell’Ariston per la serata del 10 febbraio.